Рік після вбивства дитини в Переяславі. Хто з поліцейських покараний



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П'ятирічний Кирило Тлявов загинув від кулі поліцейських

Наразі у СІЗО перебуває лише Іван Приходько, решта підозрюваних вже на волі

Рік тому, 31 травня 2019 року, у Переяславі Київської області сталося вбивство 5-річного Кирила Тлявова поліцейськими.

Хлопчик грався з друзями на вулиці в Переяславі. В той самий час поряд із місцем, де були діти, випивали та стріляли в бляшанки поліцейські Володимир Петровець, Іван Приходько, їхній друг Дмитро Кривошей та неповнолітній син одного із поліцейських.

Кирило отримав поранення в голову. 3 червня хлопчик помер.

Розслідувало вбивство Державне бюро розслідувань. Поліцейських Петровця та Приходька арештували в СІЗО на наступний день після смерті дитини. Третього підозрюваного - Дмитра Кривошея - взяли під варту за місяць після вбивства. Неповнолітньому суд обрав цілодобовий домашній арешт. Згодом суд пом'якшив йому запобіжний захід з нічого домашнього арешту на особисте зобов'язання.

Під кінець минулого року справу передали до суду. За версією слідства, саме Іван Приходько вистрелив у Кирила Тлявова. Йому оголосили підозру у «вбивстві, вчиненому з необережності». Нині лише Приходько в СІЗО, Володимир Петровець та Дмитро Кривошей на початку 2020 року внесли заставу і вийшли на волю.

У справі більше 20 томів. Прокурор Сергій Самчук вважає, що доказів достатньо, аби довести вину обвинувачених. Проте адвокат Івана Приходька Віктор Чевгуз так не думає.

«Кирила дуже шкода. Він повинен був жити. Не повинно цього бути. Але з точки зору кримінального права — цей епізод буде закритий за недоведеністю», — каже Чевгуз.

Зброю, з якої вистрілили у Кирила Тлявова, досі не знайшли.

Джерело: Громадське