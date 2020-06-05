Після розголосу на поліцейських у Кагарлику поскаржилися ще три жертви



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Нові свідчення і зібрані докази проти затриманих поліцейських ДБР долучить до справи

До правоохоронних органів звернулися ще три жителя Кагарлика, яких допитували підозрювані Сергій Сулима і Микола Кузів

У Кагарлику Київської області після розголосу випадку з тортурами і зґвалтуванням у поліцейському відділенні на поліцейських поскаржилися ще три жертви.

Про це заявив в. о. директора Держбюро розслідувань Олександр Соколов, пише ТСН.

До правоохоронних органів звернулися ще три жителя Кагарлика, яких допитували підозрювані Сергій Сулима і Микола Кузів.

«Призначено експертизи, оскільки виявлені додаткові потерпілі у цій справі від рук зазначених правоохоронців», - сказав Соколов.

Деталі цих свідчень не розголошують до завершення досудового розслідування.

«Давайте ми завершимо досудове розслідування. Сторона захисту матиме можливість ознайомитися з матеріалами. І вже під час засідань будуть висвітлені факти», – додав Соколов.

Нові свідчення і зібрані докази ДБР долучить до справи.

Нагадаємо, 26 травня суд заарештував двох поліцейських, подозрюваних у зґвалтуванні жінки і побитті чоловіка в Кагарлику.

Раніше прокуратура Київської області повідомила деякі подробиці справи щодо зґвалтування та нанесення тілесних ушкоджень потерпілим у Кагарлицькому відділі поліції. Так, один із правоохоронців, перебуваючи у своєму службовому кабінеті, застосував тортури до жінки, яку викликали до відділення поліції як свідка. Зокрема, вдягав на неї протигаз, застосовував кайданки та здійснював постріли з табельної зброї над головою. Після цього, кілька разів зґвалтував потерпілу.

Крім цього, поліцейські застосували фізичну силу щодо чоловіка, який у цей же час перебував у приміщенні відділення поліції.

За наказом начальника Головного управління Національної поліції у Київській області у Караглик відряджені представники обласного управління поліції, які здійснюватимуть керівництво місцевим відділом.