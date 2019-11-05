Поліцейські убили хлопчика у Переяславі. Нові деталі скандальної справи

31 травня Кирило Тлявов потрапив у лікарню із травмою голови. За два дні дитина померла

ДБР «зробило все можливе і неможливе», але зброї, з якої вбили хлопчика, так і не знайшли

Сьогодні очільник Держбюро розслідувань Роман Труба нарешті назвав вбивцю п’ятирічного Кирила Тлявова – хлопчика з Переяслав-Хмельницького. Нагадаємо, дитина п’ять місяців стала жертвою розваг п’яних поліцейських, що вирішили погратися зі зброєю.

Підозру у вбивстві, вчиненому через необережність оголошено «інспектору поліції». Про це повідомив Труба, однак прізвище називати відмовився. Але відомо, у кримінальному провадженні фігурують двоє поліцейських: Володимир Петровець та Іван Приходько.

За словами Труби, всього ж у справі є чотири фігуранти. Їм усім оголошено остаточні підозри у грубому порушенні громадського порядку, що супроводжувалося особливою зухвалістю, вчиненому групою осіб з використанням вогнепальної зброї, а також в зберіганні вогнепальної зброї без дозволу.

Нагадаємо, 31 травня дитина потрапила у лікарню із травмою голови. За два дні Кирило помер. Місцева поліція спершу намагалася уникнути відповідальності і висунула версію про те, що, мовляв, хлопчик гуляв біля будинку, з необережності послизнувся, впав на асфальт та вдарився головою. Втім медики підтвердили факт кульового поранення, яке спричинило перелом кісток черепа та пошкодження головного мозку. Бабуся Кирила розповідала, що череп дитини був «увесь роздроблений на дрібні шматочки».

Поліцейським довелося провести додатковий огляд місця події, де виявили гільзи від патронів. 4 червня стало відомо, що двоє поліцейських – Володимир Петровець та Іван Приходько - підозрюваних у вбивстві, рішенням Голосіївського суду столиці взяті під варту – їм загрожує довічне ув’язнення.

Підозрюваний 42-річний поліцейський Володимир Петровець у суді

Дружина ж Петровця заперечує провину чоловіка – ба більше, вважає, що у трагедії винні… батьки хлопчика. Жінка стверджує, що якщо вони бачили, що на дитячому майданчику стріляють, то не повинні були пускати туди Кирила. «З їхнього будинку можна було побачити, що на галявині стріляють. Як вони могли відпустити свою дитину? Я в шоці. Вважаю акції протесту проплаченими», - заявила Ольга Петровець.

Попри мітинг під будівлею МВС, що відбувся 3 червня, а також заяву президента Володимира Зеленського про те, що винні у вбивстві дитини нестимуть і політичну, і кримінальну відповідальність, слідство у справі відбувалося вельми мляво. Нацполіція порушила ще одне кримінальне провадження у цій справі - щодо медиків Переяслав-Хмельницької центральної районної лікарні, які тривалий час не надавали хлопчикові допомогу. Однак заступник голови Нацполіції Максим Цуцкірідзе в інтерв’ю 16 жовтня заявив, що станом на той момент у цьому проважденні ще нікому не було оголошено про підозру.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, як і після трагедії в Княжичах та інших резонансних інцидентів за участю реформованої поліції, у відставку не пішов. «Я не вважаю, що Сергій Князєв повинен йти у відставку, я теж не буду писати заяву на відставку», - сказав Аваков та додав, що не вважає інцидент провалом реформи. Міністр лише визнав, що політична відповідальність залишається на ньому. У свою чергу Князєв відсторонив з посади - навіть не звільнив! - керівника поліції Київської області Дмитра Ценова, який подав відповідний рапорт після смерті дитини.

Наступного дня після смерті хлопчика Арсен Борисович разом із головою Нацполіції Сергієм Князєвим (останній 24 вересня пішов у відставку, а 25-го був призначений радником Авакова, - «Главком») зустрівся з матір’ю і бабусею Кирила і пообіцяв оплатити похорон та забезпечити психологічну допомогу старшому брату загиблої дитини.

Аваков і Князєв зустрічалися із родичами Кирила

У середині жовтня ДБР повалилось, що йому вдалося похвилинно відтворити події того трагічного дня. Крім того, Труба заявляв, що у справі з’явився третій підозрюваний, «який також стріляв», і йому також оголошено про підозру.

Зброю не знайшли

Директор ДБР переконує, що слідство відбувалося інтенсивно і швидкими темпами. «Це були інтенсивні п'ять місяців. Було проведено 20 експертиз, 53 допити, 41 обшук, 66 негласних слідчих дій, дев'ять оглядів місця подій. Ми отримали матеріали з усіх відеокамер міста», - відрапортував він під час брифінгу.

Втім попри таку активну діяльність, а також зусилля водолазів, які дослідили, за словами Труби, всі водойми у місті та передмісті, знайти зброю, з якої влучили у хлопчика, так і не вдалося. «Для цього було зроблено усе можливе і неможливе», - переконує Труба. За його словами, водолази навіть знайшли зброю, яка розшукувалась в іншому кримінальному провадженні. Разом із тим, відомо, що одразу після стрілянини знаряддя вбивства переховувала у себе знайома підозрюваних.

У відповідь на запитання журналістів про те, як саме слідство встановило вбивцю, якщо немає зброї, директор ДБР запевнив, що відсутність «ствола» «ні на що не впливає», і визначити людину, яка вчинила фатальний постріл, вдалося за допомогою слідчих дій.

Що ж встановило слідство?

31 травня вдень, приблизно з 13.00 до 15.40 на подвір’ї будинку одного з поліцейських вживали алкогольні напої та розважалися стріляниною четверо людей: двоє з них – правоохоронці, один – їхній знайомий (цивільний) та 16-річний юнак, син одного з поліцейських. «Постріли здійснювались по заздалегідь приготованих мішенях та інших предметах. Двоє з тих, хто стріляв, - правоохоронці, які знали про правила використання вогнепальної зброї. І вони знали, що на відстані польоту кулі можуть перебувати люди», - зазначив Труба і додав, що і сама зброя - рушниця, і кулі належали одному з поліцейських.

Кирило Тлявов разом з іще трьома дітьми грався на подвір’ї будинку, який від двору правоохоронця відділяла невелика лісопосадка. О 15.36 пролунав роковий постріл. «Поліцейський вистрілив по мішені. Куля калібру 5,6 мм пролетіла 52 метри, поцілила і камінь, зрикошетила, пролетіла ще 33 метри і влучила в лоба хлопчику. Інспектор не бачив дітей через лісопосадку, але він усвідомлював, що стріляє з вогнепальної зброї і міг припустити, що внаслідок його дій могли постраждати інші люди», - розказав Труба.

Пораненого Кирила доставили до райлікарні о 16.00, але лікарі виявили кулю лише о 23.30.

Кирило Тлявов. Останнє фото.

Тим часом весела компанія не підозрювала, що влучила у дитину і поїхала розважатися далі: зокрема, проводила час у нічному закладі. Фігуранти справи опинилися у відділку поліції лише о четвертій ранку, тоді ж було відкрито кримінальне провадження. Лише о 13.30 наступного дня воно було скероване до ДБР.

У сухому залишку

Всі четверо підозрюваних нині знаходяться під вартою (неповнолітній – під домашнім арештом), поліцейських також відсторонили від посад. За словами Труби, остаточну кваліфікацію статей має визначити суд.

Окрім неумисного вбивства, зберігання незареєстрованої зброї та грубому порушенні громадського порядку ДБР щодо цієї справи розслідує ще одне кримінальне провадження: щодо дій правоохоронців за можливими фактами знищення речових доказів. Наразі усіх працівників Переяслав-Хмельницького відділу поліції допитують із використанням поліграфа.

Провадження за фактом можливого неналежного надання медичної допомоги після поступлення в лікарську установу нині розслідує поліція.

Наталія Сокирчук, «Главком»