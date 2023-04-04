Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

ДБР знайшло ще один склад із краденими харчами для військових (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
ДБР знайшло ще один склад із краденими харчами для військових (фото)
Встановлюється повне коло осіб, причетних до схеми
фото: ДБР

Зловмисники ховали крадену продукцію у складі на Дніпропетровщині

Державне бюро розслідувань викрило ще одних зловмисників, які в умовах воєнного стану вирішили нажитися на забезпеченні Збройних сил. Про це повідомяє пресслужба ДБР.

«Працівники ДБР виявили ще один склад на Дніпропетровщині, в якому зловмисники ховали крадену продукцію: згущене молоко, консервовані фрукти та овочі, крупи, макарони, соки, тушковані та інші продукти загальною вагою близько 3 тонн», – йдеться в повідомленні.

У межах досудового розслідування за статтею привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем (ч. 4 ст. 191 КК України) повідомлено про підозру головному бухгалтеру логістичного центру, трьом експедиторам, завідувачу складу та головному менеджеру.

Встановлюється повне коло осіб, причетних до схеми. Частину вилучених продуктів було передано військовим, решта після завершення необхідних експертиз також надійде до військових частин.

7 фото
На весь екран

Нагадаємо, у січні 2023 року працівники ДБР викрили організовану групу, яка привласнювала та перепродувала харчові продукти, що призначалися для Збройних сил України. Під час масштабної спецоперації ДБР спільно із Нацполіцією Дніпропетровщини та департаментом військової контррозвідки СБУ провело майже 70 обшуків. У результаті вилучено понад 30 тисяч банок тушкованої продукції вагою понад 7 тонн, яка вже була готова для перепродажу, а також майже 4 млн гривень готівкою в різній валюті.








 

Теги: Дніпропетровщина ЗСУ ДБР харчування

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ДБР арештувало гелікоптер бізнесмена Жеваго (відео)
ДБР арештувало гелікоптер бізнесмена Жеваго (відео)
21 березня, 16:52
Загибель чотирьох військових у навчальному центрі. ДБР назвало причини
Загибель чотирьох військових у навчальному центрі. ДБР назвало причини
20 березня, 10:25
За побиття солдата командиру з Житомира загрожує в'язниця
Командир взводу побив солдата на Житомирщині. ДБР розповіло деталі
13 березня, 11:59

Кримінал

«Полював» за українською авіацією. Житель Дніпропетровщини потрапив під варту (фото)
«Полював» за українською авіацією. Житель Дніпропетровщини потрапив під варту (фото)
ДБР знайшло ще один склад із краденими харчами для військових (фото)
ДБР знайшло ще один склад із краденими харчами для військових (фото)
Суд заочно арештував Оксану Марченко та її директорку
Суд заочно арештував Оксану Марченко та її директорку
Арештований митрополит Павло зробив заяву
Арештований митрополит Павло зробив заяву
Справа «Укртатнафти». Держбюджет поповниться ще на 687 млн грн
Справа «Укртатнафти». Держбюджет поповниться ще на 687 млн грн
Представник УПЦ МП, який пошкодив техніку журналістів у Лаврі, отримав підозру
Представник УПЦ МП, який пошкодив техніку журналістів у Лаврі, отримав підозру

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
36K
Арештований митрополит Павло зробив заяву
17K
Сигнал для всіх ієрархів Московського патріархату в Україні
11K
Каспаров описав майбутнє росіян після поразки в Україні
9634
«Ваш суд нічого не означає». Як скандальний митрополит піарить себе під домашнім арештом
9467
4 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7339
Україна оприлюднила докази незаконності перебування РФ у Радбезі ООН

Новини

Україна отримає новітні дрони Autel EVO 4T (фото)
Вчора, 17:44
Допомога захисникам Маріуполя від Ахметова: хто і як може отримати
Вчора, 17:04
Найгарячішими точками лишаються три міста на Донбасі – Генштаб
Вчора, 06:27
Митрополит Павло покидав залу суду з браслетом на нозі та домашньому взутті за 25 тис. грн.(фото)
2 квiтня, 07:53
Секретар РНБО Данілов прокоментував заяву Путіна щодо розміщення ядерної зброї в Білорусі (відео)
2 квiтня, 07:14
Ворог не полишає надій захопити Бахмут і продовжує окопуватися на Півдні – Генштаб
2 квiтня, 06:58

Прес-релізи

Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
31 березня, 13:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту