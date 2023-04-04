ДБР знайшло ще один склад із краденими харчами для військових (фото)

Зловмисники ховали крадену продукцію у складі на Дніпропетровщині

Державне бюро розслідувань викрило ще одних зловмисників, які в умовах воєнного стану вирішили нажитися на забезпеченні Збройних сил. Про це повідомяє пресслужба ДБР.

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«Працівники ДБР виявили ще один склад на Дніпропетровщині, в якому зловмисники ховали крадену продукцію: згущене молоко, консервовані фрукти та овочі, крупи, макарони, соки, тушковані та інші продукти загальною вагою близько 3 тонн», – йдеться в повідомленні.

У межах досудового розслідування за статтею привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем (ч. 4 ст. 191 КК України) повідомлено про підозру головному бухгалтеру логістичного центру, трьом експедиторам, завідувачу складу та головному менеджеру.

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Встановлюється повне коло осіб, причетних до схеми. Частину вилучених продуктів було передано військовим, решта після завершення необхідних експертиз також надійде до військових частин.

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Нагадаємо, у січні 2023 року працівники ДБР викрили організовану групу, яка привласнювала та перепродувала харчові продукти, що призначалися для Збройних сил України. Під час масштабної спецоперації ДБР спільно із Нацполіцією Дніпропетровщини та департаментом військової контррозвідки СБУ провело майже 70 обшуків. У результаті вилучено понад 30 тисяч банок тушкованої продукції вагою понад 7 тонн, яка вже була готова для перепродажу, а також майже 4 млн гривень готівкою в різній валюті.















