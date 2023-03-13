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Командир взводу побив солдата на Житомирщині. ДБР розповіло деталі

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Командир взводу побив солдата на Житомирщині. ДБР розповіло деталі
За побиття солдата командиру з Житомира загрожує в'язниця
скріншот з відео

ДБР розпочало розслідування за фактом побиття солдата

Державне бюро розслідувань порушило кримінальну справу за фактом побиття командиром взводу однієї з військових частин Житомирської області підлеглого солдата. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Чоловіку загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі.

Молодший лейтенант, який опинився у центрі скандалу, пояснив, що таким чином проводив «виховну бесіду» із застосуванням ударів руками і ногами.

За його словами, солдат начебто перебував у стані алкогольного сп'яніння.

«11 березня 2023 року у мережі Інтернет з’явилося відео з побиттям строковика його командиром. У ході перевірки було підтверджено, що інцидент стався в одній із військових частин на Житомирщині того ж дня після обіду. З пояснень молодшого лейтенанта «виховну бесіду» із застосуванням ударів руками та ногами він провів через перебування солдата, начебто, у стані алкогольного сп’яніння», – йдеться у повідомленні пресслужби.

За інформацією ДБР, життю та здоров'ю солдата нічого не загрожує, тяжкість отриманих тілесних ушкоджень встановлюється.

Попередньо інцидент кваліфікований як перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень, вчинені в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 КК України).

Нагадаємо, у Житомирі молодший лейтенант побив строковика, але згодом записав відео, на якому перепросив за інцидент. У військовому командуванні заявили про початок службового розслідування. Учасників інциденту тимчасово відсторонили від виконання службових обов'язків.

До слова, гранатометника ЗСУ засудили за відмову їхати під Бахмут. Військового визнали винним та призначили покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі.

Теги: розслідування солдат бійка

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