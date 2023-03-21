ДБР арештувало гелікоптер бізнесмена Жеваго (відео)

Жеваго використовував повітряне судно в особистих цілях під час перебування на території України

Працівники Державного бюро розслідувань ініціювали арешт гелікоптера, опосередкованим власником якого є екснардеп, акціонер банку АТ «Банк «Фінанси та Кредит» Костянтин Жеваго. Суд ухвалив відповідне рішення. Про це повідомляє пресцентр ДБР.

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«Це повітряне судно належить підконтрольній колишньому депутату юридичній особі. Жеваго використовував його в особистих цілях під час перебування на території України. Було встановлено місцеперебування гелікоптера та проведені всі необхідні дії щодо його арешту», – йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, у межах розслідування кримінального провадження Жеваго було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, також підозри повідомлені низці топменеджерів банку. Вони організували механізм розтрати 113 млн дол. фінансової установи, чим завдали шкоди інтересам держави та вкладників банку.

На сьогодні накладено арешт на майно підозрюваного олігарха, а також пов’язаних з ним юридичних осіб. Зокрема: акції його підприємств на сотні мільйонів гривень, корпоративні права товариств, 26 об’єктів нерухомості. Також накладено арешт на майно інших юридичних осіб, які пов’язані з колишнім депутатом. Серед іншого, це 14 майнових комплексів, 21 частина майнових комплексів, 30 нежитлових приміщень, 10 квартир.

Ще у жовтні 2020 року арештовані активи вартістю понад 300 млн грн були передані до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА).

28 грудня колишнього народного депутата України та бізнесмена Костянтина Жеваго затримали на гірськолижному курорті Куршевель у французьких Альпах за запитом Державного бюро розслідувань. Згодом ЗМІ оприлюднили фото готелю, де затримали бізнесмена.

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29 грудня суд у Франції ухвалив рішення про екстрадиційний арешт Жеваго.

Активи банку «Фінанси та кредит» було виставлено на продаж за 191 млн грн.