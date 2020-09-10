Сенцов розповів про стан Балуха: він у медикаментозному сні



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Столична поліція встановлює обставини побиття Володимира Балуха

Балуху робили операцію, видаляли гематому

Колишній бранець Кремля Володимир Балух, на якого нещодавно скоїли напад, переніс операцію на голові. Зараз він перебуває у медикаментозному сні.

Про це розповів колишній політв'язень Олег Сенцов.

За даними Сенцова, зараз стан Балуха тяжкий, тому поруч з ним постійно перебуває медсестра.

«Але Балух не у комі, він в медикаментозному сні. Його ввели у цей сон, щоб він відійшов від операції. Йому робили операцію, видаляли гематому. Це важка операція», - зазначив він.

Сенцов додав, що екс-політв'язень Євген Панов, який останнім бачив Балуха перед нападом, розповів, що в Гідропарку у Балуха був конфлікт з якоюсь кампанією через українську мову.

«Але чи це та компанія, чи хтось інший - слід з’ясувати», - додав він.

9 вересня стало відомо, що колишнього політв'язня підключили до апарату штучної вентиляції легенів.

Як повідомлялося, в Офісі президента відреагували на напад на колишнього політв'язня Володимира Балуха. «Офіс президента вкрай стурбований інформацією про напад на колишнього політв'язня Володимира Балуха. Вимагаємо від Національної поліції швидкого та повного розслідування цього злочину. Наразі немає підтверджених даних, які свідчили б про те, що в нападу міг бути політичний мотив. Але всі версії мають бути ретельно перевірені, зокрема політична», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, поліція Києва встановлює обставини побиття звільненого з російської в’язниці українського політв’язня Володимира Балуха, якого госпіталізували з тілесними ушкодження зі столичного Гідропарку.

Раніше український режисер Олег Сенцов заявив, що звільненого з російської в’язниці українського політв’язня Володимира Балуха побили 8 вересня вночі.

Згодом народна депутатка від «Європейської солідарності» Ірина Геращенко повідомила, що Балух знаходиться у лікарні у важкому стані. У нього зламані ключиця і рука.

За словами свідків, експолітв'язня Кремля Володимира Балуха могли побити за те, що він зробив зауваження українською російськомовній компанії.

Станом на вечір 8 вересня відомо, що Володимира Балуха прооперували, він перебуває в реанімації у важкому стані. Поліція розслідує напад на Балуха за статтею про розбій.

31 серпня партія Європейська солідарність на з'їзді повідомила про включення в команду політсили на місцевих виборах екс-політв'язнів Володимира Балуха і Романа Сущенка.

Володимир Балух - кримський фермер, якого окупаційна влада Криму незаконно засудила до п'яти років в'язниці. Був звільнений в рамках взаємного звільнення утримуваних осіб між Україною та Росією 7 вересня 2019 року.