Поліція Києва повідомила подробиці щодо нападу на Балуха



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Столична поліція встановлює обставини побиття Володимира Балуха

Колишнього політв'язня побили і пограбували у Гідропарку

Поліція Києва встановлює обставини побиття колишнього політв’язня Володимира Балуха. Наразі 49-річний потерпілий перебуває у лікарняному закладі, де йому надається допомога.

У поліції Києва заявили, що отримали повідомлення про госпіталізацію Балуха приблизно о 12 годині. Його госпіталізували з Гідропарку. Також у нього зникли мобільний телефон та банківська картка.

Зараз правоохоронці встановлюють свідків та очевидців події. Також поліцейські чекають у лікарні дозволу поспілкуватися з Балухом.

«Матеріали зареєстровані у Дніпровському управлінні столичної поліції. Проводиться перевірка, за результатами якої буде надана правова кваліфікація цій події», - повідомили столичні копи.

Раніше український режисер Олег Сенцов заявив, що звільненого з російської в’язниці українського політв’язня Володимира Балуха побили сьогодні вночі.

Згодом народна депутатка від «Європейської солідарності» Ірина Геращенко повідомила, що Балух знаходиться у лікарні у важкому стані. У нього зламані ключиця і рука.

Зазначимо, що рівно рік тому, 7 вересня 2019 року Володимира Балуха було звільнено з російської в'язниці під час обміну між Україною та РФ.

Також зазначимо, що вчора Роман Сущенко, який днями заявив, що братиме участь у місцевих виборах від партії Європейська солідарність, опублікував фото, на якому він та інші колишні політв'язні Кремля зібралися у річницю звільнення з полону. Серед них, зокрема і Володимир Балух.

31 серпня партія Європейська солідарність на з'їзді повідомила про включення в команду політсили на місцевих виборах екс-політв'язнів Володимира Балуха і Романа Сущенка.

Володимир Балух - кримський фермер, якого окупаційна влада Криму незаконно засудила до п'яти років в'язниці. Був звільнений в рамках взаємного звільнення утримуваних осіб між Україною та Росією 7 вересня 2019 року.