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    Поліція Києва повідомила подробиці щодо нападу на Балуха

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    <span>Столична поліція встановлює обставини побиття Володимира Балуха</span> - Поліція Києва повідомила подробиці щодо нападу на Балуха
    Столична поліція встановлює обставини побиття Володимира Балуха

    Колишнього політв'язня побили і пограбували у Гідропарку

    Поліція Києва встановлює обставини побиття колишнього політв’язня Володимира Балуха. Наразі 49-річний потерпілий перебуває у лікарняному закладі, де йому надається допомога.

    У поліції Києва заявили, що отримали повідомлення про госпіталізацію Балуха приблизно о 12 годині. Його госпіталізували з Гідропарку. Також у нього зникли мобільний телефон та банківська картка.

    Зараз правоохоронці встановлюють свідків та очевидців події. Також поліцейські чекають у лікарні дозволу поспілкуватися з Балухом.

    «Матеріали зареєстровані у Дніпровському управлінні столичної поліції. Проводиться перевірка, за результатами якої буде надана правова кваліфікація цій події», - повідомили столичні копи.

    Раніше український режисер Олег Сенцов заявив, що звільненого з російської в’язниці українського політв’язня Володимира Балуха побили сьогодні вночі. 

    Згодом народна депутатка від «Європейської солідарності» Ірина Геращенко повідомила, що Балух знаходиться у лікарні у важкому стані. У нього зламані ключиця і рука.

    Зазначимо, що рівно рік тому, 7 вересня 2019 року Володимира Балуха було звільнено з російської в'язниці під час обміну між Україною та РФ. 

    Також зазначимо, що вчора Роман Сущенко, який днями заявив, що братиме участь у місцевих виборах від партії Європейська солідарність, опублікував фото, на якому він та інші колишні політв'язні Кремля зібралися у річницю звільнення з полону. Серед них, зокрема і Володимир Балух. 

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    31 серпня партія Європейська солідарність на з'їзді повідомила про включення в команду політсили на місцевих виборах екс-політв'язнів Володимира Балуха і Романа Сущенка.

    Володимир Балух - кримський фермер, якого окупаційна влада Криму незаконно засудила до п'яти років в'язниці. Був звільнений в рамках взаємного звільнення утримуваних осіб між Україною та Росією 7 вересня 2019 року. 

     

    Європейська солідарність Київ Олег Сенцов Ірина Геращенко напад Роман Сущенко поліція Володимир Балух
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