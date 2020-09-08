Офіс Зеленського відреагував на побиття Балуха



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В ніч на 8 вересня на Володимира Балуха було скоєно напад у Києві Фото: УП

У Єрмака кажуть, що даних, які б свідчили про політичний мотив нападу на Балуха, немає

В Офісі президента відреагували на напад на колишнього політв'язня Володимира Балуха. Про це йдеться на сайті Офісу президента у вівторок, 8 вересня.

«Офіс президента вкрай стурбований інформацією про напад на колишнього політв'язня Володимира Балуха. Вимагаємо від Національної поліції швидкого та повного розслідування цього злочину. Наразі немає підтверджених даних, які свідчили б про те, що в нападу міг бути політичний мотив. Але всі версії мають бути ретельно перевірені, зокрема політична», - йдеться в повідомленні.

Крім того у Андрія Єрмака заявили, що «вуличне насильство в Україні останніми роками досягло загрозливого масштабу».

«Злочинці відчули, що принцип невідворотності покарання не працює. Очікуємо від правоохоронців більш систематичної роботи для відновлення порядку на вулицях та превенції правопорушень», - повідомили в Офісі президента Зеленського.

Як повідомлялося, поліція Києва встановлює обставини побиття звільненого з російської в’язниці українського політв’язня Володимира Балуха, якого госпіталізували з тілесними ушкодження зі столичного Гідропарку.

Раніше український режисер Олег Сенцов заявив, що звільненого з російської в’язниці українського політв’язня Володимира Балуха побили сьогодні вночі.

Згодом народна депутатка від «Європейської солідарності» Ірина Геращенко повідомила, що Балух знаходиться у лікарні у важкому стані. У нього зламані ключиця і рука.

За словами свідків, експолітв'язня Кремля Володимира Балуха могли побити за те, що він зробив зауваження українською російськомовній компанії.

Станом на вечір 8 вересня відомо, що Володимира Балуха прооперували, він перебуває в реанімації у важкому стані. Поліція розслідує напад на Балуха за статтею про розбій.

31 серпня партія Європейська солідарність на з'їзді повідомила про включення в команду політсили на місцевих виборах екс-політв'язнів Володимира Балуха і Романа Сущенка.

Володимир Балух - кримський фермер, якого окупаційна влада Криму незаконно засудила до п'яти років в'язниці. Був звільнений в рамках взаємного звільнення утримуваних осіб між Україною та Росією 7 вересня 2019 року.



