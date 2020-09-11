Балуха у лікарні оглянули відомі нейрохірурги та відвідав митрополит Климент



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Стан Володимира Балуха залишається стабільно важким

Балуха у лікарні відвідав митрополит Сімферопольський і Кримський Помісної української церкви Климент

Колишній політв'язень Кремля Володимир Балух, якого у ніч на 8 вересня жорстко побили невідомі, залишається у стабільно тяжкому стані. Сьогодні для його огляду і додаткових консультацій були запрошені відомі нейрохірурги.

Про це повідомила народна депутатка Ірина Геращенко у Фейсбуці.

«Пацієнт стабільно тяжкий. Володя забезпечений всім необхідним. Сьогодні для додаткових консультацій були запрошені і оглянули пана Володимира відомі нейрохірурги, зокрема професор М.Поліщук», - написала Геращенко.

Вона також повідомила, що 10 вересня Балуха у присутності представників поліції (оскільки триває слідство) відвідав митрополит кримський Климент, прочитав молитву на одужання.

Напередодні колишній політв'язень, режисер Олег Сенцов розповів про стан Балуха: він у медикаментозному сні.

9 вересня стало відомо, що Балуха підключили до апарату штучної вентиляції легенів.

Як повідомлялося, в Офісі президента відреагували на напад на колишнього політв'язня Володимира Балуха. У Зеленського заявили, що «Офіс президента вкрай стурбований» через це.

Нагадаємо, поліція Києва встановлює обставини побиття звільненого з російської в’язниці українського політв’язня Володимира Балуха, якого госпіталізували з тілесними ушкодження зі столичного Гідропарку.

Раніше український режисер Олег Сенцов заявив, що звільненого з російської в’язниці українського політв’язня Володимира Балуха побили 8 вересня вночі.

За словами свідків, експолітв'язня Кремля Володимира Балуха могли побити за те, що він зробив зауваження українською російськомовній компанії.

8 вересня Володимира Балуха прооперували, він перебував у реанімації у важкому стані. Поліція розслідує напад на Балуха за статтею про розбій.

31 серпня партія Європейська солідарність на з'їзді повідомила про включення в команду політсили на місцевих виборах екс-політв'язнів Володимира Балуха і Романа Сущенка.

Володимир Балух - кримський фермер, якого окупаційна влада Криму незаконно засудила до п'яти років в'язниці. Був звільнений в рамках взаємного звільнення утримуваних осіб між Україною та Росією 7 вересня 2019 року.