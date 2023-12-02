Дубінський заявив про напад у СІЗО

Дубінський перебуватиме в СІЗО до 12 січня

Медики виявили в нардепа численні гематоми та можливий перелом ребра

Адвокати народного депутата Олександра Дубінського, який зараз перебуває у Лук'янівському СІЗО, заявили, що його побили. Про це йдеться в Telegram-каналі нардепа.

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Як зазначається, невідомі нібито напали на Дубінського в СІЗО, де той зараз перебуває. Нардеп розповів, що на місце викликали «швидка». Медики констатували в Дубінського численні гематоми та підозру на перелом ребра.

Адвокати заявили, що чекають разом із парламентарем приїзду поліції, щоб скласти протокол про побиття.

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Крім того, нардеп вимагає приїзду начальника Київського слідчого ізолятора, а також негайної реакції міністра юстиції Малюськи, генерального прокурора Костіна й голови Національної поліції Клименка.

За словами адвоката, існує реальна небезпека здоров'ю та загроза життю Дубінського.

Захисники нардепа вимагають ухвалити рішення про його переведення до слідчого ізолятора Служби безпеки України.

Нагадаємо, що 14 листопада Печерський районний суд Києва ухвалив рішення про запобіжний захід для народного депутата Олександра Дубінського, якого підозрюють у державній зраді. Дубінський перебуватиме під вартою 60 діб, тобто до 12 січня.

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До слова, 15 березня партія «Слуга народу» вигнала Дубінського зі своїх лав. Також нардеп може бути відкликаний із Комітету Верховної Ради з питань фінансів.

Як повідомлялося, Печерський суд Києва наклав арешт на майно підозрюваного в держзраді нардепа Олександра Дубінського. Також під арешт потрапило майно його матері та колишньої дружини.