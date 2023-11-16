«Слуги» збираються відкликати Дубінського з Комітету Ради з питань фінансів

Свою постанову найближчим часом «Слуга народу» винесе на розгляд Ради

Народний депутат Олександр Дубінський може бути відкликаний із Комітету Верховної Ради з питань фінансів. Про це повідомила речниця фракції «Слуга Народу» у Верховній Раді Юлія Палійчук в коментарі «РБК-Україна».

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За її словами, відповідну постанову найближчим часом «Слуга народу» винесе на розгляд Ради.

Зазначимо, що Дубінський з 2019 року є заступником та членом Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики.

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До відома,15 березня партія «Слуга народу» вигнала Дубінського зі своїх лав.

Нагадаємо, під ранок 14 листопада Печерський районний суд Києва ухвалив рішення щодо запобіжного заходу для народного депутата Олександра Дубінського, якого підозрюють у державній зраді. Дубінський перебуватиме під вартою 60 діб, тобто до 12 січня.

Раніше повідомлялося, що судове засідання розпочалося із прохання прокурора проводити розгляд питання щодо запобіжних заходів для Дубінського в закритому режимі, оскільки в матеріалах клопотання міститься державна таємниця, а також факти, які можуть поставити під загрозу обороноздатність і національну безпеку України.

Захист Дубінського заявив про відвід судді, оскільки не встиг ознайомитися з матеріалами справи.

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Нагадаємо, нещодавно Державне бюро розслідувань проводило обшуки у народного депутата Олександра Дубінського щодо організації ним незаконного перетину кордону іншою особою.