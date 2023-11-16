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«Слуги» збираються відкликати Дубінського з Комітету Ради з питань фінансів

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
«Слуги» збираються відкликати Дубінського з Комітету Ради з питань фінансів
фото з відкритих джерел

Свою постанову найближчим часом «Слуга народу» винесе на розгляд Ради

Народний депутат Олександр Дубінський може бути відкликаний із Комітету Верховної Ради з питань фінансів.  Про це повідомила речниця фракції «Слуга Народу» у Верховній Раді Юлія Палійчук в коментарі «РБК-Україна».

За її словами, відповідну постанову найближчим часом «Слуга народу» винесе на розгляд Ради. 

Зазначимо, що Дубінський з 2019 року є заступником та членом Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики.

До відома,15 березня партія «Слуга народу» вигнала Дубінського зі своїх лав.

Нагадаємо,  під ранок 14 листопада Печерський районний суд Києва ухвалив рішення щодо запобіжного заходу для народного депутата Олександра Дубінського, якого підозрюють у державній зраді. Дубінський перебуватиме під вартою 60 діб, тобто до 12 січня.

Раніше повідомлялося, що судове засідання розпочалося із прохання прокурора проводити розгляд питання щодо запобіжних заходів для Дубінського в закритому режимі, оскільки в матеріалах клопотання міститься державна таємниця, а також факти, які можуть поставити під загрозу обороноздатність і національну безпеку України.

Захист Дубінського заявив про відвід судді, оскільки не встиг ознайомитися з матеріалами справи. 

Нагадаємо, нещодавно Державне бюро розслідувань проводило обшуки у народного депутата Олександра Дубінського щодо організації ним незаконного перетину кордону іншою особою.

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Теги: депутат арешт партія Слуга народу Олександр Дубінський Верховный суд

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