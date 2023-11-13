Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

«Буратіно вже не той». Соцмережі відреагували мемами на затримання Дубінського (фото)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
«Буратіно вже не той». Соцмережі відреагували мемами на затримання Дубінського (фото)
За матеріалами слідства, Дубінський мав позивний Буратіно і входив до складу злочинної організації
фото з соцмереж

Найпопулярнішим мемом стали фотожаби, де у Буратіно голова Дубінського

Мережею активно поширюються меми, які виникли після інформації про те, що у чинного депутата Верховної Ради України Олександра Дубінського, до якого знову прийшли з обшуками, був позивний Буратіно. Жарти крутяться і навколо того, хто ж тепер Папо Карло та інші герої казки. Користувачі Х пішли далі та почали ще й обговорення звернення Дубінського, у якому він звинуватив президента України Володимира Зеленського у повномасштабній війні.

Найпопулярнішим мемом стали фотожаби, де у Буратіно голова Дубінського, або навпаки. Також користувачі на деяких фото домалювали йому смугасту шапку та довгий ніс.

Мережею активно поширюються меми, які виникли після інформації про те, що в Олександра Дубінського був позивний Буратіно
Мережею активно поширюються меми, які виникли після інформації про те, що в Олександра Дубінського був позивний Буратіно
фото з соцмереж
Користувачі домалювали Дубінському смугасту шапку та довгий ніс
Користувачі домалювали Дубінському смугасту шапку та довгий ніс
фото з соцмереж

Деякі меми підписують без зайвих вигадок «Буратіно вже не той».

Соцмережі почали вигадувати жарти на основі мемів, у яких згадують і той момент, коли Дубінський прийшов у Верховну Раду у футболці з написом «Мама любит скорость». Пишуть, мовляв, тепер мама любить не тільки швидкість.

Дубінський прийшов у Верховну Раду у футболці з написом «Мама любит скорость»
Дубінський прийшов у Верховну Раду у футболці з написом «Мама любит скорость»
фото з соцмереж

Креативність допомогла і зʼясувати, чому Дубінський – це Буратіно. Та дописати у його компанію Ірину Фаріон як Мальвіну та Олексія Арестовича як Пʼєро.

Користувачі вигадують меми про Дубінського
Користувачі вигадують меми про Дубінського
фото з соцмереж

Не забули люди у цьому гармидері про Анатолія Шарія, зазначивши, що, мовляв, у нього вже не вистачає кімнат на всіх зрадників.

Соцмережі відреагували на затримання Дубінського
Соцмережі відреагували на затримання Дубінського
фото: скріншот

Нагадаємо, нещодавно Державне бюро розслідувань проводило обшуки у народного депутата Олександра Дубінського щодо організації ним незаконного перетину кордону іншою особою.

За інформацією, наявною у слідства, нардеп у змові з іншими особами організував незаконний виїзд за кордон брата своєї цивільної дружини. Родич співмешканки народного обранця намагався виїхати з території України до Республіки Молдова на автомобілі через один з пропускних пунктів.

Цей дозвіл він отримав на замовлення Вишгородської районної військової адміністрації на підставі клопотання Громадської організації «МедіоОборонга». Сам родич пізніше засвідчив, що не обізнаний з діяльністю цієї громадської організації.

До слова, Державне бюро розслідувань опублікувало аудіозапис телефонної розмови нардепа Олександра Дубінського, де він розповідає, як краще оформити документи для незаконного виїзду за кордон.

13 листопада Дубінському оголосили підозру у держзраді.

Читайте також: Де відпочивав Дубінський під час війни: список готелів (фото)
Теги: соцмережі мем Олександр Дубінський депутат

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У день, коли ми закриємо усі можливості використати кошти, здобуті злочинним шляхом, ми поборемо в цій країні топ-корупцію
Довічний статус публічних осіб. Що це означає?
17 жовтня, 19:30
Машиніст повернув не туди, тож потяг прибув до міста Марн-ла-Валле-Шессі у Франції, де розташований відомий парк розваг
«Бродячий цирк»: як депутати Європарламенту опинилися в Діснейленді
17 жовтня, 10:36
Учора Верховна Рада проголосувала за довічний статус та перевірки політично значущих осіб
Довічний моніторинг високопосадовців. Колишній радник глави МВС вказав на небезпеку
18 жовтня, 21:17
За інформацією ЗМІ, йдеться про нардепа від групи «Довіра» Роберта Горвата
Нардеп отримав підозру в заволодінні понад 320 га держземлі
25 жовтня, 12:10
Фігуранти кримінальних справ та депутати: неочікувані імена гостей скандального весілля у Львові
Фігуранти кримінальних справ та депутати: неочікувані імена гостей скандального весілля у Львові
23 жовтня, 18:34
Микола Тищенко написав заяву в поліцію
На Миколу Тищенка скоєно напад на Львівщині
29 жовтня, 10:39
Із 2024 року не проводиться набір вступників для здобуття ступенів вищої освіти бакалавра та магістра за вечірньою та заочною формами здобуття освіти
В Україні скасовано заочну й вечірню форми навчання у вишах: Рада ухвалила закон
8 листопада, 16:48
Царьов перебуває під посиленою охороною ФСБ
Замах на Царьова: ЗМІ дізналися нові подробиці
29 жовтня, 21:28
Анатолій Гунько сьогодні прийшов до парламенту
Нардеп Гунько вийшов із СІЗО та з’явився в Раді
7 листопада, 14:52

Суспільство

«Буратіно вже не той». Соцмережі відреагували мемами на затримання Дубінського (фото)
«Буратіно вже не той». Соцмережі відреагували мемами на затримання Дубінського (фото)
Закарпатський військкомат пояснив, навіщо затримав водія автобуса з дітьми
Закарпатський військкомат пояснив, навіщо затримав водія автобуса з дітьми
Нацполіція назвала кількість дітей, які досі не евакуйовані з лінії фронту на Донбасі
Нацполіція назвала кількість дітей, які досі не евакуйовані з лінії фронту на Донбасі
Військові звернулися до воєнкома з Закарпаття, який давав чоловікам право на виїзд за кордон
Військові звернулися до воєнкома з Закарпаття, який давав чоловікам право на виїзд за кордон
Рада з підтримки кінематографії нелегітимна – рішення суду
Рада з підтримки кінематографії нелегітимна – рішення суду
Через Фаріон затримано студента в Криму? Ексдепутатка відреагувала
Через Фаріон затримано студента в Криму? Ексдепутатка відреагувала

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
33K
Рада готує законопроєкт щодо студентів призовного віку: стали відомі подробиці
13K
Найбагатше герцогство Європи потерпає від проблеми з біженцями
8416
13 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7241
Примусове переселення з квартир: Фінляндія засмутила громадян новою ініціативою
4118
Військові звернулися до воєнкома з Закарпаття, який давав чоловікам право на виїзд за кордон
3415
РФ запускала ракети: У Києві та низці областей була оголошена повітряна тривога

Новини

Рада готує законопроєкт щодо студентів призовного віку: стали відомі подробиці
Сьогодні, 08:58
Окупанти штурмують за підтримки авіації на шістьох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 07:07
Місцями дощі та пориви вітру: прогноз погоди на 13 листопада
Сьогодні, 05:51
Україна посилює атаки на важливі об'єкти російської інфраструктури: оцінка ISW
Сьогодні, 04:15
13 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Дощі та сильний вітер: прогноз погоди на 12 листопада
Вчора, 05:30

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту