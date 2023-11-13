«Буратіно вже не той». Соцмережі відреагували мемами на затримання Дубінського (фото)

За матеріалами слідства, Дубінський мав позивний Буратіно і входив до складу злочинної організації

Найпопулярнішим мемом стали фотожаби, де у Буратіно голова Дубінського

Мережею активно поширюються меми, які виникли після інформації про те, що у чинного депутата Верховної Ради України Олександра Дубінського, до якого знову прийшли з обшуками, був позивний Буратіно. Жарти крутяться і навколо того, хто ж тепер Папо Карло та інші герої казки. Користувачі Х пішли далі та почали ще й обговорення звернення Дубінського, у якому він звинуватив президента України Володимира Зеленського у повномасштабній війні.

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Найпопулярнішим мемом стали фотожаби, де у Буратіно голова Дубінського, або навпаки. Також користувачі на деяких фото домалювали йому смугасту шапку та довгий ніс.

Мережею активно поширюються меми, які виникли після інформації про те, що в Олександра Дубінського був позивний Буратіно фото з соцмереж

Користувачі домалювали Дубінському смугасту шапку та довгий ніс фото з соцмереж

Деякі меми підписують без зайвих вигадок «Буратіно вже не той».

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Соцмережі почали вигадувати жарти на основі мемів, у яких згадують і той момент, коли Дубінський прийшов у Верховну Раду у футболці з написом «Мама любит скорость». Пишуть, мовляв, тепер мама любить не тільки швидкість.

Дубінський прийшов у Верховну Раду у футболці з написом «Мама любит скорость» фото з соцмереж

Креативність допомогла і зʼясувати, чому Дубінський – це Буратіно. Та дописати у його компанію Ірину Фаріон як Мальвіну та Олексія Арестовича як Пʼєро.

Користувачі вигадують меми про Дубінського фото з соцмереж

Не забули люди у цьому гармидері про Анатолія Шарія, зазначивши, що, мовляв, у нього вже не вистачає кімнат на всіх зрадників.

Соцмережі відреагували на затримання Дубінського фото: скріншот

Нагадаємо, нещодавно Державне бюро розслідувань проводило обшуки у народного депутата Олександра Дубінського щодо організації ним незаконного перетину кордону іншою особою.

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За інформацією, наявною у слідства, нардеп у змові з іншими особами організував незаконний виїзд за кордон брата своєї цивільної дружини. Родич співмешканки народного обранця намагався виїхати з території України до Республіки Молдова на автомобілі через один з пропускних пунктів.

Цей дозвіл він отримав на замовлення Вишгородської районної військової адміністрації на підставі клопотання Громадської організації «МедіоОборонга». Сам родич пізніше засвідчив, що не обізнаний з діяльністю цієї громадської організації.

До слова, Державне бюро розслідувань опублікувало аудіозапис телефонної розмови нардепа Олександра Дубінського, де він розповідає, як краще оформити документи для незаконного виїзду за кордон.

13 листопада Дубінському оголосили підозру у держзраді.