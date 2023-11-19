Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

На шостий день перебування в СІЗО Дубінський вийшов на зв'язок

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
На шостий день перебування в СІЗО Дубінський вийшов на зв'язок
Дубінський перебуватиме в СІЗО до 12 січня
фото: скриншот відео з Telegram-каналу Дубінського

Через адвокатів скандальний нардеп повідомив про свій «героїзм»: сидить у звичайній, а не платній камері

Народний депутат Олександр Дубінський вийшов на зв’язок із Лук'янівського СІЗО і розповів, у яких умовах його утримують. Його заяву передали адвокати в Telegram.

«Бачу, платні щури перейнялися умовами мого утримання у Лук'янівському СІЗО. Відповім на це запитання. Нехай передадуть своєму начальству», – сказав Дубінський.

Нардеп зазначив, що сидить у «звичайній, безкоштовній» камері.

«Про переведення у платну я не просив і поки не збираюся. Через те, що поки що не бачу ні приводу, ні сенсу відрізнятися від інших в'язнів влади та совісті», – заявив він.

Дубінський запевнив, що його не турбують умови утримання.

«Тому що для тих, хто був на морі в Лазурному у будиночках – будь-які умови під силу», – пояснив нардеп.

Нагадаємо, що 14 листопада Печерський районний суд Києва ухвалив рішення про запобіжний захід для народного депутата Олександра Дубінського, якого підозрюють у державній зраді. Дубінський перебуватиме під вартою 60 діб, тобто до 12 січня.

Раніше повідомлялося, що судове засідання розпочалося з прохання прокурора проводити розгляд питання щодо запобіжних заходів для Дубінського в закритому режимі, оскільки в матеріалах клопотання міститься державна таємниця, а також факти, які можуть поставити під загрозу обороноздатність і національну безпеку України.

Захист Дубінського заявив про відвід судді, оскільки не встиг ознайомитися з матеріалами справи. 

Як відомо, нещодавно Державне бюро розслідувань проводило обшуки у Дубінського щодо організації ним незаконного перетину кордону іншою особою.

До слова,15 березня партія «Слуга народу» вигнала Дубінського зі своїх лав. Також нардеп може бути відкликаний із Комітету Верховної Ради з питань фінансів.

Читайте також:

Теги: Олександр Дубінський Лук'янівське СІЗО кримінал

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Екснардепка і мовознавиця Ірина Фаріон розкритикувала військових, які спілкуються російською
СБУ відкрила кримінальну справу проти Фаріон
15 листопада, 16:05
Народному депутату Олександру Дубінському повідомлено про підозру у державній зраді та участі у злочинній організації – йому загрожує до 15 років тюрми
Хто з нардепів отримав підозри за час повномасштабної війни: інфографіка
15 листопада, 10:07
Ексгенпрокурор позитивно відгукнувся щодо оцінки дій Деркача-Дубінського-Кулика правоохоронцями
Справа Буратіно. Ексгенпрокурор Луценко оцінив роль свого колишнього підлеглого
14 листопада, 17:03

Кримінал

На шостий день перебування в СІЗО Дубінський вийшов на зв'язок
На шостий день перебування в СІЗО Дубінський вийшов на зв'язок
Чоловік витратив $10 тис., щоб перехитрити прикордонників
Чоловік витратив $10 тис., щоб перехитрити прикордонників
Напад на журналіста Ткача: поліція відреагувала
Напад на журналіста Ткача: поліція відреагувала
На Кіровоградщині патологоанатом заробляв на померлих
На Кіровоградщині патологоанатом заробляв на померлих
На Львівщині фермер тримав переселенців у трудовому рабстві
На Львівщині фермер тримав переселенців у трудовому рабстві
Чоловік, якого збили патрульні у Львові, помер: деталі справи
Чоловік, якого збили патрульні у Львові, помер: деталі справи

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
127K
Розвідка прокоментувала інформацію про перехід пілота ЗСУ на бік Росії
56K
Бойові виплати опинилися під загрозою: заступник міністра оборони зробив заяву
39K
Слухають гімн та дивляться на портрет Бандери – The Times описала побут полонених росіян
39K
Чергова атака дронів на Україну, пожежа в Росії: головне за ніч
18K
Масштабна повітряна тривога тривала понад три години
17K
Митрополит Московської церкви, якого звинувачують у розпалюванні релігійної ворожнечі, на суді попросив перекладача

Новини

Чергова атака дронів на Україну, пожежа в Росії: головне за ніч
Сьогодні, 06:24
Дощі та заморозки: прогноз погоди на 19 листопада
Сьогодні, 04:22
19 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Окупанти намагаються відбити втрачені позиції на Херсонщині: дані Генштабу
Вчора, 07:38
Повітряні тривоги та атака російських безпілотників: головне за ніч
Вчора, 06:50
Сніг у низці областей: прогноз погоди на 18 листопада
Вчора, 04:25

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту