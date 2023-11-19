На шостий день перебування в СІЗО Дубінський вийшов на зв'язок

Через адвокатів скандальний нардеп повідомив про свій «героїзм»: сидить у звичайній, а не платній камері

Народний депутат Олександр Дубінський вийшов на зв’язок із Лук'янівського СІЗО і розповів, у яких умовах його утримують. Його заяву передали адвокати в Telegram.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Бачу, платні щури перейнялися умовами мого утримання у Лук'янівському СІЗО. Відповім на це запитання. Нехай передадуть своєму начальству», – сказав Дубінський.

Нардеп зазначив, що сидить у «звичайній, безкоштовній» камері.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Про переведення у платну я не просив і поки не збираюся. Через те, що поки що не бачу ні приводу, ні сенсу відрізнятися від інших в'язнів влади та совісті», – заявив він.

Дубінський запевнив, що його не турбують умови утримання.

«Тому що для тих, хто був на морі в Лазурному у будиночках – будь-які умови під силу», – пояснив нардеп.

Нагадаємо, що 14 листопада Печерський районний суд Києва ухвалив рішення про запобіжний захід для народного депутата Олександра Дубінського, якого підозрюють у державній зраді. Дубінський перебуватиме під вартою 60 діб, тобто до 12 січня.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше повідомлялося, що судове засідання розпочалося з прохання прокурора проводити розгляд питання щодо запобіжних заходів для Дубінського в закритому режимі, оскільки в матеріалах клопотання міститься державна таємниця, а також факти, які можуть поставити під загрозу обороноздатність і національну безпеку України.

Захист Дубінського заявив про відвід судді, оскільки не встиг ознайомитися з матеріалами справи.

Як відомо, нещодавно Державне бюро розслідувань проводило обшуки у Дубінського щодо організації ним незаконного перетину кордону іншою особою.

До слова,15 березня партія «Слуга народу» вигнала Дубінського зі своїх лав. Також нардеп може бути відкликаний із Комітету Верховної Ради з питань фінансів.