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Суд обрав запобіжний захід нардепу Дубінському

Діана Гасюк
glavcom.ua
Суд обрав запобіжний захід нардепу Дубінському
Суд вирішив обрати запобіжний захід народному депутату України Олександру Дубінському у вигляді тримання під вартою
фото з відкритих джерел

Олександр Дубінський перебуватиме під вартою 60 діб

13 листопада Печерський районний суд Києва ухвалив рішення щодо запобіжного заходу для народного депутата Олександра Дубінського, якого підозрюють у державній зраді. Дубінський перебуватиме під вартою 60 діб, тобто до 12 січня. Про це повідомляє «Суспільне».

Майже о третій годині ночі Дубінський у своєму телегрвам каналі повідомив, що йому обрали запобіжний захід тримання під вартою на 60 діб. До 12 січня 2024 року.

«Новий рік у СІЗО», – написав нардеп.

Раніше повідомлялося, що судове засідання розпочалося із прохання прокурора проводити розгляд питання щодо запобіжних заходів для Дубінського в закритому режимі, оскільки в матеріалах клопотання міститься державна таємниця, а також факти, які можуть поставити під загрозу обороноздатність і національну безпеку України.

Захист Дубінського заявив про відвід судді, оскільки не встиг ознайомитися з матеріалами справи. 

Нагадаємо, нещодавно Державне бюро розслідувань проводило обшуки у народного депутата Олександра Дубінського щодо організації ним незаконного перетину кордону іншою особою.

За інформацією, наявною у слідства, нардеп у змові з іншими особами організував незаконний виїзд за кордон брата своєї цивільної дружини. Родич співмешканки народного обранця намагався виїхати з території України до Республіки Молдова на автомобілі через один з пропускних пунктів.

Цей дозвіл він отримав на замовлення Вишгородської районної військової адміністрації на підставі клопотання Громадської організації «МедіоОборонга». Сам родич пізніше засвідчив, що не обізнаний з діяльністю цієї громадської організації.

До слова, Державне бюро розслідувань опублікувало аудіозапис телефонної розмови нардепа Олександра Дубінського, де він розповідає, як краще оформити документи для незаконного виїзду за кордон.

13 листопада Дубінському оголосили підозру у держзраді.

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Теги: державна таємниця кордон документи прокурор арешт Молдова

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