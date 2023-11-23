В Ірландії чоловік з ножем напав на групу людей: відомо про трьох поранених дітей

Невідомий чоловік, який тримав у руці ножа завдовжки до 25 см, кинувся до групи людей, серед яких були діти

Роззброїти нападника допомогли перехожі

У четвер, 23 листопада, у жвавій частині центру столиці Ірландії міста Дубліна невідомий чоловік із великим ножем напав на групу людей поблизу однієї зі шкіл, яка обслуговує дітей молодшого віку. Про це повідомляє The Isrish Times.

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Інцидент стався серед білого дня, коли діти виходили зі школи. Невідомий чоловік, який тримав у руці ножа завдовжки до 25 см, кинувся до групи людей, серед яких були діти. Унаслідок нападу поранень зазнали чоловік, жінка і троє дітей.

У ситуацію втрутилися перехожі, які змогли обеззброїти чоловіка, повалити його на землю і затримати до прибуття правоохоронців.

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Мотив нападу поки що не встановлений, однак у поліції зауважили, що працюють над «певною версією».

Мер Дубліна Дайті де Росте висловив подяку сміливим представникам громадськості, які надали допомогу на місці події, службам екстреної допомоги, які відреагували за лічені хвилини, і персоналу лікарні, який піклується про постраждалих.

Відомо, що одна п'ятирічна дівчинка та 30-річна жінка отримали серйозні травми. 50-річний чоловік, а також хлопчик і дівчинка віком п’ять і шість років отримали легші поранення.