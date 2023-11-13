Операція «Буратіно». Чому арешт Дубінського – це вибачення перед Байденом

Київ вирішив через чотири роки перепросити Джо Байдена

Українські силовики, які кілька тижнів поспіль ходили «у гості» до народного депутата Олександра Дубінського (обраного від провладної «Слуги народу») нарешті повернулися з важливою знахідкою. «Служба безпеки та ДБР зібрали докази державної зради народного депутата України, який здійснював інформаційно-підривну діяльність на користь РФ», – відрапортували спецслужби 13 листопада.

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За версією слідства, Дубінський мав позивний «Буратіно». Він входив до складу злочинної організації, яку сформувало Головне управління генштабу Збройних сил Росії (ГРУ). Задокументовано, що нардеп поширював фейки про вище військово-політичне керівництво нашої держави. Один з прикладів дезінформаційної роботи – розповсюдження фейків про нібито втручання українських високопосадовців у президентські вибори в США у 2019 році, кажуть в СБУ.

Для «розгону» проросійських наративів Дубінський брав участь у відповідних пресконференціях. Тут треба зауважити, що чотири роки тому за один столом із Дубінським сидів інший нардеп Андрій Деркач. Напередодні повномасштабного вторгнення Росії Деркач втік за кордон і нині перебуває у розшуку у справі про держзраду.

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Наразі генеральний прокурор Андрій Костін підписав повідомлення про підозру народному депутату Олександру Дубінському. Йому інкриміновано державну зраду та участь у злочинній організації. Політику загрожує до 15 років тюрми.

Хто «здав» Дубінського?

Варто нагадати, що Дубінський – це вельми впливовий народний обранець, який пройшов до парламенту у лавах президентської партії «Слуга народу». Про вплив цього діяча говорить хоча б той факт, що Банкова довірила Дубінському розбудову партію у ключовому столичному регіоні. Він – був головою київської обласної організації «Слуга народу», але вже згодом опинився в немилості соратників після доленосного рішення американців...

Нагадаємо, що у січні 2021 року управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США запровадило санкції проти семи людей та чотирьох організацій, які є частиною пов’язаної з Росією мережі закордонного впливу. Зокрема, під санкції потрапили Олександр Дубінський, колишній прокурор Костянтин Кулик, двоє помічників уже екснардепа Андрія Деркача. Американська влада наполягала: Кулик та Дубінський скоординовано розповсюджували необґрунтовані звинувачення на адресу одного з кандидатів під час виборів у США (Джо Байдена). Вони неодноразово публічно заявляли, що чиновники американського уряду брали участь у корупційних діях в Україні.

З кінця 2019 року до середини 2020 року тодішній нардеп Андрій Деркач проводив приховану кампанію впливу, зосереджену на культивуванні неправдивих та необґрунтованих заяв щодо американських чиновників на майбутніх президентських виборах 2020 року, які поширювалися у західних ЗМІ. Влітку 2020-го Деркач оприлюднив аудіозаписи, на яких чути голоси, схожі на колишнього віцепрезидента США Джо Байдена і експрезидента України Петра Порошенка. Контррозвідка США назвала «плівки Деркача» втручанням Росії в американські вибори через дії українського парламентаря і спробою дискредитувати головного конкурента Дональда Трампа на американських виборах – демократа Джо Байдена.

Але повернімося до сьогодення. Під час повномасштабної війни, а особливо у 2023-му поведінка політика Дубінського не могла не викликати подив. Він публічно і системно розхитував владу у державі, яка веде боротьбу за виживання. Спочатку політик зареєстрував «хайпові» законопроєкти, які передбачали мобілізацію на фронт народних депутатів, а також позбавлення обранців компенсації за проїзд та оренду житла.

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Наприкінці вересня народився новий гучний проєкт постанови від Дубінського, який стосувався відновлення конституційного ладу в Україні. Зокрема, нардеп добивався, щоб українська влада відкрила кордони для вільного пересування громадян, у тому числі чоловіків під час воєнного стану.

Експомічник нардепа кількох скликань Андрія Деркача (на фото праворуч) здав Олександра Дубінського (на фото ліворуч) правоохоронним органам фото з відкритих джерел

Отже, хто ж «здав» Дубінського правоохоронним органам? Звуть цього добродія Ігор Володимирович Колєсніков (прізвище Колєснікова через літеру «є» публікує СБУ, а в судовому реєстрі воно пишеться через «е» – «Главком»). Це експомічник нардепа кількох скликань Андрія Деркача і колишній співробітник ГРУ СРСР. На відео СБУ Колєсніков говорить, що у 2016 році його завербуло російське ГРУ, присвоївши позивний «Ветеран». Він відповідав за підбір людей всередині України з метою суспільно-політичної дестабілізації. У матеріалах вироку щодо Колєснікова (у травні 2022 року суд призначив йому п’ять років тюрми, оскільки обвинувачений пішов на угоду про визнання вини) сказано, що протягом 2019-2022 років він отримував від росіян $1-3 млн щоквартально. Готівка перераховувалася через невстановлений слідством конвертаційний центр у Києві.

«Я управляв агентурною мережею, створеною заступником начальника ГРУ Володимиром Алєксєєвим, куди входили Кулик Костянтин Геннадійович, агентурний псевдонім «Птічка»; Дубінський Олександр Анатолійович, агентурний псевдонім «Буратіно», Деркач Андрій Леонідович», – заявив Колєсніков.

За словами засудженого агента ГРУ, у 2019 році на проведення інформаційної атаки у вигляді пресконференцій, направленої на дискредитацію діючої влади (себто президента Володимира Зеленського і його команди – «Главком»), підрив відносин України з міжнародними стратегічними партнерами, куратор ГРУ перерахували $10 млн.

Зокрема, 20 листопада 2019 року на спільній пресконференції Дубінського та Деркача було озвучено, що генеральна прокуратура виписала підозру ексміністру екології та власнику Burisma Group Миколі Злочевському.

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«Байден і партнери спокійно отримали свої $16 млн за послуги в рамках роботи Burisma Group. Винагороджувався син віце-президента Джо Байдена (Хантер Байден – «Главком») за свої послуги «отриманими злочинним шляхом відмитим грошима». Байден отримав гроші, джерелом яких є не бізнес-діяльність або консультації – це гроші українських громадян. Вкрадені…» – так тоді висловився нардеп Андрій Деркач.

Дубінський доповнив колегу: отримані гроші – це місток між Burisma Group і Байденом.

Тут є цікавий нюанс. Заочну підозру у держзраді Андрій Деркач отримав у вересні 2022 року. А кілька місяців до того його також «злив»… Ігор Володимирович Колєсніков. Однак тоді агент російських спецслужб жодним словом не згадав про роль Дубінського-«Буратіно». У день оголошення підозри Дубінський написав у своєму телеграм-каналі, що, мовляв, кримінальну справу щодо нього сфабриковано… за критику влади.

«Птічка»-Кулик

Несподівано для багатьох у резонансній справі Дубінського «виплив» одіозний колишній прокурор Костянтин Кулик. До речі, він також ще одна персона з «чорного списку» США. У часи генпрокурора Юрія Луценка прокурор Кулик вже втрапляв у медійні скандали, пов’язані з корупцією. Зокрема, журналісти виявили, що він без дозволів добудував цілий поверх у столичному житловому комплексі.

У грудні 2015-го Кулик був фігурантом кримінальної справи за фактом незаконного збагачення. Йому закидали невідповідний спосіб життя: за 2011-2015 років прокурор заробив 1,6 млн грн, а витратив 3,4 млн грн. Однак Кулика не було засуджено, оскільки у лютому 2019 року Конституційний суд визнав неконституційною статтю 368-2 Кримінального кодексу, що передбачала покарання для чиновників за незаконне збагачення.

За даними Офісу генпрокурора, у червні 2020 року прокурор з позивним «Птічка» (він же Костянтин Кулик – «Главком») провів спільну із екснардепом Андрієм Деркачем пресконференцію. Під час здійснення таких інформаційних диверсій експрокурор публічно займався псевдоправовим «обґрунтуванням» цих фейків на користь Кремля.

Офіс генпрокурора звинувачує свого колишнього співробітника Костянтина Кулика (на світлині зліва) у розповсюдженні кремлівських фейків фото з відкритих джерел

До речі, Костянтин Кулик удостоївся цілої статті у New York Times. У жовтні 2019 року американські журналісти звинуватили Кулика у спробі вплинути на хід виборів президента США через дискредитацію родини головного конкурента Дональда Трампа – Джо Байдена.

«Главком» звернувся за коментарями щодо діяльності Кулика до двох його колишніх шефів. Генеральний прокурор у 2016-2019 роках Юрій Луценко повідомив, що Костянтин Кулик працював над гучною справою щодо конфіскації $1,5 млрд Віктора Януковича та його оточення. Каже, що той вів її грамотно. Судовим рішенням гроші було конфісковано до бюджету України.

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«Перед виборами (у 2019 році – «Главком») Кулик без достатніх причин почав реєструвати політично зумовлені підозри, потім – робити політичні заяви. Я був публічно проти, але «антипорошенківська» істерія в ЗМІ сприяла групі політично-ангажованих діячів, серед яких, на жаль, був і Кулик. Сьогодні правоохоронці дали свою оцінку тих дій Деркача-Дубінського-Кулика. Це добре. Але важливо, щоб було рішення суду, а не чергове шоу без вироку, як у всіх попередніх справах», – наголосив Луценко.

Генпрокурор у 2019-2020 роках Руслан Рябошапка зазначив «Главкому», що не мав інформації про співпрацю Костянтина Кулика з російськими спецслужбами.

«Такої інформації у нас не було. Якби була – ми відреагували б. Разом із тим, кримінальне провадження, яке використовувалось для медійного супроводження кампанії, прокурори вивчили і встановили, що доказів причетності до незаконних дій з боку Хантера Байдена чи його батька (Джо Байдена – «Главком»), не було. Все це провадження – макулатура, яка не має процесуальної цінності», – заявив Рябошапка.

Кара наздогнала Злочевського на Кіпрі

Показовим у контексті цієї історії є й вирок ексміністру часів Януковича Миколі Злочевському. Адже його прізвище агентурна мережа згадувала у корупційному світлі, замазавши ним родину на той час кандидата у президенти Джо Байдена.

Так ось, покарання Злочевський одержав у серпні 2023 року. Його судили за організацію дачі $6 млн хабаря з метою закриття кримінального провадження. Участь у судовому засіданні ексміністр брав дистанційно. Річ утім, що він останні кілька років мешкає на Кіпрі. У підсумку Злочевський уклав із прокурором угоду про визнання винуватості, згідно з якою він заплатить 68 тис. грн штрафу і вже перерахував 500 млн грн на допомогу ЗСУ для проєкту «Армія дронів».

***

Важлива деталь. Гучне кримінальне переслідування в Україні фігурантів санкційного списку США відбувається фактично напередодні старту нової виборчої кампанії у США. Саме тому «справу Буратіно-Дубінського» можна розцінювати як спробу Києва згладити свою провину чотирирічної давнини. Саме тоді угрупування за участю депутата з провладної партії (мова про Дубінського) суттєво сприяли кампанії чорного піару проти майбутнього президента США, яку вів його запеклий конкурент, на той момент господар Білого дому Дональд Трамп.

Тому це «вибачення» передовсім перед Джо Байденом, який нині є гарантом стабільної військової допомоги нашій державі для відсічі російській агресії. І вже оголосив про балотування на другий президентський термін.

Нагадаємо, що під час попередньої виборчої кампанії в США тодішній президент Дональд Трамп неодноразово наполягав на тому, щоб український президент Володимир Зеленський, який щойно обрався, звернув увагу на розслідування проти колишнього віцепрезидента Джо Байдена і його сина. Потім це підтвердила розшифровка телефонної розмови двох президентів, яку на сайті опублікував Білий дім. А запевнення Зеленського Трампу про «100-відсоткового мого прокурора» тривалий час створювало прохолоду у взаєминах між новообраним американським президентом Джо Байденом та його українським колегою.

Віталій Тараненко, «Главком»