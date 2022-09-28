Фінансові махінації в МОЗ. Ковтонюк прокоментував оголошену йому підозру

«Така швидкість вручення мені підозри та медійність викликає багато питань»

Служба безпеки України сьогодні заявила, що оголосила підозру ексзаступника міністра охорони здоров’я Павлу Ковтонюку. Підозрюваний прокоментував ситуацію на своїй сторінці у Facebook.

«Підозра стосується того, що я у 2018 році на посаді заступника міністра охорони здоров’я нібито вчинив службову недбалість, підписавши документи про закупівлю програмного забезпечення для доступу до міжнародного реєстру донорів стовбурових клітин», – йдеться у дописі Ковтонюка.

Ексзаступник міністра заявив, що вручення підозри стало для нього несподіванкою. За його словами, раніше він давав свідчення ДБР як свідок у цій справі.

«Ще більше здивувало, що миттєво після вручення підозри відбувається масовий витік у медіа у вигляді маніпулятивних повідомлень від невідомих «джерел». У розлогому і вкрай маніпулятивному релізі від СБУ (незрозуміло, яке відношення має СБУ до розслідування – його проводить ДБР) є навіть фото зі мною, яке хтось зробив ззаду непомітно для мене, поки мені вручали підозру. Я навіть не знав, що людина, яка фотографує, була у кімнаті», – додає Ковтонюк.

Підозрюваний наголошує, що звинувачення полягає лише у злочинній недбалості на посаді. Ніякого присвоєння коштів чи допомоги комусь присвоїти кошти йому не інкримінують. – «У недбалості ж мене звинувачують лише на основі того, що мій підпис стоїть під документами із закупівлі програмного забезпечення, яке дає доступ до міжнародного реєстру донорів кісткового мозку. Це програмне забезпечення, йдеться у підозрі, не використовувалося надалі».

Ковтонюк зазначає, що якщо закупівлю не було б проведено, то наступного 2019 року не змогли б проводити довгоочікувану реформу у сфері трансплантації кісткового мозку від неродинних донорів. Таких операцій кожного року потребують тільки 70-100 дітей з тяжкими хворобами (станом до початку повномасштабної війни). Планувалося, що у 2019 Україна зможе інтегруватися до великої міжнародної бази донорів для дітей та дорослих – для цього і потрібен був доступ до реєстру.

«Така швидкість вручення мені підозри та медійність викликає багато питань. У мене такі ж відчуття, які були у часи, коли наша команда була у МОЗ, під постійними атаками. Буду захищати свою репутацію і не маю сумнівів у результаті», – додав він.

Нагадаємо, за даними слідства, відповідно до програм реформування медичної галузі представники МОЗ мали запровадити електронний реєстр живих донорів стовбурових клітин. Гроші під запуск проєкту були надані у вигляді кредитних коштів від Міжнародного банку реконструкції та розвитку. Наприкінці 2018 року для впровадження заходів цифровізації заступник міністра укладає угоду з керівником однієї зі столичних ІТ-компаній. Згідно з підписаним документом підприємство отримало кошти на встановлення у відомстві програмного забезпечення для роботи відповідного реєстру донорів.