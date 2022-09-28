СБУ викрила ексзаступника глави МОЗ на фінансових махінаціях

Слідчі ДБР повідомили колишньому високопосадовцю про підзору

Кіберфахівці Служби безпеки викрили ексзаступника міністра, чиї дії призвели до збитків держави на 2 млн грн та зашкодили створенню реєстру донорів. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними слідства, відповідно до програм реформування медичної галузі представники МОЗ мали запровадити електронний реєстр живих донорів стовбурових клітин. Гроші під запуск проєкту були надані у вигляді кредитних коштів від Міжнародного банку реконструкції та розвитку.

Наприкінці 2018 року для впровадження заходів цифровізації заступник міністра укладає угоду з керівником однієї зі столичних ІТ-компаній. Згідно з підписаним документом підприємство отримало кошти на встановлення у відомстві програмного забезпечення для роботи відповідного реєстру донорів.

Втім підрядники не виконали договірних зобов’язань і не надали МОЗ необхідні технології. При цьому високопосадовець підписав акт приймання-передачі програмної продукції.

На підставі здійсненого кіберрозслідування та зібраних доказів Служба безпеки ініціювала проведення судових комп’ютерно-технічних і почеркознавчих експертиз, які підтвердили причетність колишнього топчиновника до незаконних дій. Серед іншого – підтверджено автентичність його підпису у фінансових документах.

Наразі за матеріалами СБУ слідчі ДБР повідомили колишньому високопосадовцю про підзору.

Триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності винних осіб.

Нагадаємо, СБУ встановила організаторів псевдореферендумів в «Л/ДНР». Також СБУ затримала коригувальника дронів-камікадзе по Одещині.