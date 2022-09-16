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Прослуховування та незаконне стеження: посадовцю столичної поліції оголошено підозру

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Прослуховування та незаконне стеження: посадовцю столичної поліції оголошено підозру
Правоохоронець надавав стороннім особам інформацію про телефонні з’єднання абонентів мобільного зв’язку
фото ілюстратине

Підозрюваний організовував незаконне стеження за громадянами та їх прослуховування

Правоохоронці викрили та повідомили про підозру заступнику начальника одного із відділів Головного управління Нацполіції в м. Києві, який за грошову винагороду надавав стороннім особам інформацію про телефонні з’єднання абонентів мобільного зв’язку, організовував візуальне спостереження за громадянами та їх прослуховування. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

«За даними слідства, підозрюваний, вступивши у змову із співробітниками, які здійснюють оперативно-технічні заходи в органах та підрозділах Національної поліції, за винагороду у розмірі 300 доларів США надавав стороннім особам інформацію про телефонні з’єднання окремих абонентських номерів та їх переміщення», – йдеться в повідомленні.

Також підозрюваний організовував незаконне стеження за громадянами та їх прослуховування. Вартість послуг щодо здійснення спостереження за особою та прослуховування складала 500 дол. США за добу. Загалом задокументовано отримання підозрюваним неправомірної вигоди на суму понад 6 тис. дол. США.

Правоохоронцю інкриміновано одержання неправомірної вигоди службовою особою, порушення таємниці телефонних розмов та шахрайство (ст. 368, 163 та 190 КК України). Наразі тривають невідкладні слідчі дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності та притягнення до відповідальності інших осіб, у тому числі серед правоохоронців, які до неї причетні.

Раніше правоохоронці викрили та повідомили про підозру голові Київської міської ради профспілок та приватному нотаріусу за фактами привласнення державного майна та особливо цінних земель, а також використання при цьому підроблених документів.

Теги: Київ поліція

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