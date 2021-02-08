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    Сімейний конфлікт на Вінниччині: батько вдарив сина ножем

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    <p>Затримали зловмисника менш ніж за годину на території гаражного кооперативу&nbsp;</p> - Сімейний конфлікт на Вінниччині: батько вдарив сина ножем

    Затримали зловмисника менш ніж за годину на території гаражного кооперативу 

    фото: Facebook

    Зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі

    На Вінниччині  батько під час конфлікту з рідним сином, ледь не зарізав його.

    Як інформує Поліції Вінницької області, 5 лютого близько 9 години ранку на спецлінію 102 зателефонувала жителька обласного центру та повідомила, що її сусід під час конфлікту з сином наніс останньому важке ножове поранення.

    Майже відразу після надходження повідомлення про злочин, оперативники Відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції та карного розшуку обласного главку затримали правопорушника на території одного із гаражних кооперативів мікрорайону Тяжилів.

    На місці події поліцейські встановили, що між родичами, 59-річним батьком та 32-річним сином, за місцем спільного проживання виник побутовий конфлікт. Під час суперечки старший з чоловіків вдарив ножем молодшого в груди, після чого втік з квартири.

    «Затримали зловмисника менш ніж за годину на території гаражного кооперативу «Супутник». 32-річний потерпілий прооперований, загрози його життю немає», – йдеться у повідомленні.

    Зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі.

    Нагадаємо, поліція Вінниці затримала чоловіка, який погрожував підірвати вдома гранату.

    Теги: Вінниця поліція
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