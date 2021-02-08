Сімейний конфлікт на Вінниччині: батько вдарив сина ножем

Затримали зловмисника менш ніж за годину на території гаражного кооперативу

Зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі

На Вінниччині батько під час конфлікту з рідним сином, ледь не зарізав його.

Як інформує Поліції Вінницької області, 5 лютого близько 9 години ранку на спецлінію 102 зателефонувала жителька обласного центру та повідомила, що її сусід під час конфлікту з сином наніс останньому важке ножове поранення.

Майже відразу після надходження повідомлення про злочин, оперативники Відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції та карного розшуку обласного главку затримали правопорушника на території одного із гаражних кооперативів мікрорайону Тяжилів.

На місці події поліцейські встановили, що між родичами, 59-річним батьком та 32-річним сином, за місцем спільного проживання виник побутовий конфлікт. Під час суперечки старший з чоловіків вдарив ножем молодшого в груди, після чого втік з квартири.

«Затримали зловмисника менш ніж за годину на території гаражного кооперативу «Супутник». 32-річний потерпілий прооперований, загрози його життю немає», – йдеться у повідомленні.

Зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, поліція Вінниці затримала чоловіка, який погрожував підірвати вдома гранату.