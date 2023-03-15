«Глава уряду ДНР» отримав підозру

Хоценко входить до найближчого оточення терориста Пушиліна

Служба безпеки України повідомила про підозру підсанкційному «голові уряду» терористичної організації «ДНР» – громадянину Росії Віталію Хоценку. Про це повідомляє пресцентр СБУ.



Хоценко входить до найближчого оточення терориста Пушиліна, який безпосередньо сприяв його призначенню на «керівну посаду» у червні 2022 року. У лавах окупаційного органу фігурант виконує завдання москви щодо матеріально-технічного забезпечення бойовиків, які беруть участь у збройній агресії проти України. Також він відповідає за вивезення українського зерна, вугілля та граніту з Маріупольського порту до країни-агресора.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Крім цього, зловмисник є одним з ключових організаторів фейкового референдуму щодо «приєднання» захопленої території Донеччини до складу росії.



На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації).

Наразі зловмисник переховується від правосуддя на тимчасово окупованій частині сходу України. Втім, Служба безпеки знає про його місця перебування, маршрути переміщення та проводить комплексні заходи для притягнення до відповідальності.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Розслідування проводили співробітники СБУ Дніпропетровської, Донецької та Луганської областей за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

Раніше підозру отримав «міністр транспорту» Херсонщини.