Організовували псевдореферендум на Луганщині: 27 «депутатів ЛНР» отримали підозри

СБУ встановила особи вже понад 90 організаторів фейкового референдуму на Луганщині

Служба безпеки України повідомила про підозру у злочинах проти України 27 «депутатам народної ради» терористичної організації «ЛНР». Про це повідомляє пресцентр відомства.

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«У вересні минулого року вони проголосували за так званий «закон про референдум щодо входження до складу Росії на правах суб’єкта РФ». Після цього «посадовці» публічно закликали місцевих жителів до участі у фейковому плебісциті», – йдеться в повідомленні.

Слідство встановило, що у колабораційній діяльності підозрюється «депутат» декількох «скликань», який одночасно є очільником створеної агресором «федерації профспілок ЛНР».

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За вказівкою москви чоловік зобов’язував голів профспілкових організацій агітувати робітників місцевих підприємств за підтримку «приєднання» регіону до складу Росії.

Ще одна зловмисниця координувала роботу незаконних «виборчкомів» у захоплених містах Антрацитівського району Луганщини.

Крім того, вона особисто закликала місцевих жителів взяти участь у псевдореферендумі та «проголосувати» на користь Кремля.

Наразі цим та іншим фігурантам слідчі Служби безпеки повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

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ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).

Загалом СБУ встановила особи вже понад 90 організаторів фейкового референдуму на Луганщині. Наразі зловмисники перебувають на тимчасово окупованій частині сходу України.

Нагадаємо, триває 374-а доба російського широкомасштабного вторгнення. Ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби наші захисники відбили понад 150 атак противника.