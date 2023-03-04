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Організовували псевдореферендум на Луганщині: 27 «депутатів ЛНР» отримали підозри

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Організовували псевдореферендум на Луганщині: 27 «депутатів ЛНР» отримали підозри
фото ілюстративне

СБУ встановила особи вже понад 90 організаторів фейкового референдуму на Луганщині

Служба безпеки України повідомила про підозру у злочинах проти України 27 «депутатам народної ради» терористичної організації «ЛНР». Про це повідомляє пресцентр відомства.

«У вересні минулого року вони проголосували за так званий «закон про референдум щодо входження до складу Росії на правах суб’єкта РФ». Після цього «посадовці» публічно закликали місцевих жителів до участі у фейковому плебісциті», – йдеться в повідомленні.

Слідство встановило, що у колабораційній діяльності підозрюється «депутат» декількох «скликань», який одночасно є очільником створеної агресором «федерації профспілок ЛНР».

За вказівкою москви чоловік зобов’язував голів профспілкових організацій агітувати робітників місцевих підприємств за підтримку «приєднання» регіону до складу Росії.

Ще одна зловмисниця координувала роботу незаконних «виборчкомів» у захоплених містах Антрацитівського району Луганщини.

Крім того, вона особисто закликала місцевих жителів взяти участь у псевдореферендумі та «проголосувати» на користь Кремля.

Наразі цим та іншим фігурантам слідчі Служби безпеки повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
  • ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).

Загалом СБУ встановила особи вже понад 90 організаторів фейкового референдуму на Луганщині. Наразі зловмисники перебувають на тимчасово окупованій частині сходу України.

Нагадаємо, триває 374-а доба російського широкомасштабного вторгнення. Ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби наші захисники відбили понад 150 атак противника.

Теги: росія СБУ референдум

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