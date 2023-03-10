Передали ворогу агропідприємства та лікарні Донеччини: керівники уряду «Л/ДНР» отримали підозру

Фігуранти незаконно перевели під юрисдикцію РФ понад 20 захоплених медзакладів Маріуполя, Волновахи і Мангуша

Наразі зловмисники переховуються від правосуддя на тимчасово окупованій території України

У результаті слідчо-оперативних дій повідомлено про підозру у колабораційній діяльності новим очільникам «міністерств» ДНР. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Після повномасштабного вторгнення вони виконують завдання Москви щодо поширення кремлівського режиму на окупованій частині Донецької та Луганської областей.

Одним із фігурантів є так званий міністр агропромислового комплексу ДНР, який передав на баланс російських монополій місцеві сільськогосподарські підприємства. Також він брав безпосередню участь в організації вивезення українського зерна з регіону до країни-агресора.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Ще однією поплічницею ворога є «перша заступниця міністра охорони здоров’я ДНР» та її підлегла – очільниця «апарату» фейкового відомства. Зловмисниці передали рашистам місцеві лікарні під військові шпиталі для поранених учасників окупаційних угруповань.

Разом з цим, співробітники СБУ скерували до суду обвинувальні акти щодо очільника окупаційного «минздрава» і двох його підлеглих – керівників «юридичного відділу» та «сектору громадської служби і кадрів».

Після 24 лютого минулого року вони незаконно перевели під юрисдикцію РФ понад 20 захоплених медзакладів Маріуполя, Волновахи і Мангуша.

Інший фігурант – «ексголова ради міністрів лнр». Ця особа координувала роботу псевдоуряду. Зокрема, розпоряджалася фінансовою частиною, організовувала постачання гуманітарки з рф та розподіляла її між незаконними збройними формуваннями «лнр».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Наразі він позиціонує себе як «лідер громадських думок», виправдовує російське вторгнення та закликає до участі у «спецоперації» РФ.

Також до суду направлено справу щодо «міністра» та «віцеміністра вугілля та енергетики ДНР». Ці фігуранти займаються переналаштуванням паливно-енергетичного комплексу регіону під потреби країни-агресора.

Крім того, за матеріалами СБУ судитимуть так звану «віцеміністерку освіти і науки ЛНР», причетної до знищення українських підручників та створення «кадетських класів» під егідою російської «юнармії». Наразі зловмисники переховуються від правосуддя на тимчасово окупованій території України.

Нагадаємо, власниця херсонського телеканалу, яка «розкручувала» медійний образ Сальдо, отримала підозру.