У Києві судитимуть аферистів, що «працевлаштовували» людей в Європі



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Шахраї заволоділи грошовими коштами громадян на суму понад 1,65 млн грн

Шахраї ошукали сотні людей

Київською місцевою прокуратурою № 4 скеровано до суду обвинувальний акт відносно учасників злочинного угрупування, які шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами громадян на суму понад 1,65 млн гривень.

Про це повідомляє пресслужба столичної прокуратури.

Вказані особи пропонували громадянам послуги з працевлаштування у країнах Європейського союзу. Проте, після отримання авансового платежу жодних дій, направлених на реальне працевлаштування, не вчиняли, а через місяць припиняли свою роботу та переїжджали до іншого офісу, де розпочинали «роботу» заново.

У травні 2019 року під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури слідчими Дніпровського управління поліції та Департаментом боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, діяльність зазначеного «офісу» була припинена.

У кримінальному провадженні потерпілими визнано понад 150 громадян, яким заподіяно шкоди на суму понад 1,65 млн гривень.

За результатами проведення досудового розслідування обвинувальний акт відносно 5 учасників злочинної групи за ч. 4 ст. 190 КК України скеровано до Солом’янського районного суду Києва для розгляду по суті.

За вчинене зловмисникам загрожує від 5 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нещодавно повідомлялося, що столичні оперативники розшукують зловмисників, які під приводом працевлаштування у Франції та Німеччині виманювали гроші у мешканців Києва.