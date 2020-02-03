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    Екскандидата у нардепи з п’ятьма паспортами оголошено в розшук

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    <p>Дмитро Торнер&nbsp;був включений у виборчий список &laquo;Опозиційної платформи &mdash; За життя&raquo; під №44</p> - Екскандидата у нардепи з п’ятьма паспортами оголошено в розшук

    Дмитро Торнер був включений у виборчий список «Опозиційної платформи — За життя» під №44

    Дмитру Торнеру (Некрасову) обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою

    Національна поліція України оголосила в розшук колишнього кандидата в народні депутати Верховної Ради від партії «Опозиційна платформа — За життя» Дмитра Торнера (Некрасова) за підробку паспортів.

    Про це йдеться в переліку розшукуваних осіб на сайті Міністерства внутрішніх справ.

    Зазначається, що Торнеру висунули підозру за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) та ч. 4 ст. 358 (використання підроблених документів) Кримінального кодексу. Санкції статей передбачають штраф або ув’язнення на строк від п’яти до 12 років.

    Також йому заочно обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

    Датою зникнення Дмитра Некрасова на сайті МВС значиться 31 жовтня 2019 року.

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    Нагадаємо, в липні 2019 року Центральна виборча комісія (ЦВК) скасувала реєстрацію Торнера кандидатом у народні депутати, який був включений у виборчий список «Опозиційної платформи — За життя» під №44.

    До цього міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков і керівник СБУ Іван Баканов виступили з закликом зняти Торнера з виборів. За даними слідства, він з 2007 року на підставі підроблених документів отримав п'ять паспортів громадянина України.

    Фактично Торнер-Некрасов є громадянином Молдови. На батьківщині Некрасов оголошений у розшук за втечу з місць позбавлення волі.

    Національна поліція України МВС шахрайство депутат паспорт партії політика Україна Опозиційна платформа — За життя розшук
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