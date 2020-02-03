У Києві судитимуть екскерівників кредитної установи за привласнення 50 млн грн



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Екскерівники кредитного комітету фіну станови видали кредити на 11 підставних осіб

Прокуратурою міста Києва завершено досудове розслідування відносно колишніх керівників кредитного комітету фінансової установи, які, діючи у складі організованої злочинної групи, заволоділи грошовими коштами у сумі понад 50 млн гривень.

Про це повідомляє пресслужба столичної прокуратури.

«Упродовж 2017 року колишній голова кредитного комітету разом із заступником, посаду якого на той час обіймав його син, та ще однією особою підшукали 11 підставних осіб, на ім’я яких під заставу неіснуючих елітних транспортних засобів надали грошові кошти кредитного комітету у вигляді позик. Вказані кредитні кошти фігуранти привласнили, а фіктивним позичальникам виплатили разову грошову винагороду в сумі від 200 до 500 доларів США», - йдеться в повідомленні.

Загалом учасниками злочинної групи привласнено грошові кошти кредитної установи на загальну суму понад 50 млн гривень.

У ході досудового розслідування проведено ряд обшуків за місцем проживання фігурантів, за результатами яких вилучено документи, що підтверджують злочинну діяльність.

Судом накладено арешт на майно підозрюваних на суму понад 10 млн гривень.

Обвинувальний акт відносно організатора та учасника злочинної групи за обвинуваченням у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. ч. 4, 5 ст. 191, ч. ч. 2, 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України скеровано до Печерського районного суду Києва для розгляду по суті.

Ще один із учасників групи наразі перебуває в міжнародному розшуку, вживаються заходи щодо встановлення його місцезнаходження.