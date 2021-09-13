Хотів відпочити з наметом. ФСБ затримала українця в окупованому Криму

Окупанти стверджують, що затриманий хотів потрапити на півострів з туристичною метою

Окупанти в Криму заявили про те, що затримали українця, який нібито намагався потрапити на півострів в обхід «пункту пропуску», аби там відпочити, пише російський «Інтерфакс» з посиланням на прикордонне управління ФСБ РФ. Українські прикордонники не можуть підтвердити або спростувати, чи був такий випадок.

Зокрема, повідомляється про затримання 24-річного жителя Одеської області біля пункту пропуску окупантів «Армянськ». Спецслужба країни-агресора стверджує, що в українця були готівкові гроші, спортивна сумка з одягом, туристичні приналежності і намет.

Також за версією окупантів, затриманий «на порушення російського законодавства пішов усвідомлено, розуміючи, що без документів, які він раніше втратив, його не пропустили через кордон».

Повідомляється про відкриття кримінальної справи за ч. 1 ст. 322 КК РФ (незаконний перетин державного кордону РФ). Підконтрольний Кремлю «суд» відправив затриманого під арешт.

«Прикордонники не підтримують ніяких зв'язків з окупаційним режимом. Тому, чи дійсно був такий випадок, кого саме вони, начебто, затримали, за яких обставин, ми сказати не можемо, до того ж не варто виключати, що українці, які перебувають на півострові, можуть бути заручниками окупантів в їх інформаційних війнах», - процитували речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка журналістам.

До слова, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров розповів, як ФСБ катувала активіста Ахтемова.

Нагадаємо, Офіс генерального прокурора України взяв на контроль ситуацію із затриманням в окупованому Криму Нарімана Джелялова, заступника глави Меджлісу кримськотатарського народу. Слідство отримало інформацію, що окупанти катували Джелялова.

У селі Первомайське Сімферопольського району Криму відбувся обшук у Нарімана Джелялова – кримськотатарського політика, викладача, політолога і журналіста, заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу. Його відвезли на синьому мікроавтобусі Volkswagen у невідомому напрямку. Пізніше голова Меджлісу Рефат Чубаров повідомив, що Наріман Джелялов утримується в будівлі «Управління ФСБ Росії по Республіці Крим і місті Севастополі».

Глава Меджлісу Рефат Чубаров розповів, що затриманого в окупованому Криму першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляова утримували у наручниках, з мішком на голові, а після висунули підозру в диверсії.

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