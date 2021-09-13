Зустріч із Зеленським: Кремль назвав табу для Путіна

Володимир Путін відмовляється обговорювати з Володимиром Зеленським дві ключові для України теми

Росія не збирається переходити до обговорення найважливіших для України питань

Президент Росії Володимир Путін відмовляється обговорювати з українським колегою Володимиром Зеленським Донбас, адже РФ нібито не є стороною конфлікту. Про це заявив прессекретар глави Кремля Дмитро Пєсков.

За його словами, сторони не можуть обговорювати питання «внутрішньоукраїнського конфлікту».

«Росія не є стороною цього конфлікту. Тут нічого не змінилося, ми це неодноразово повторювали на різних рівнях», – заявив Пєсков.

Також у Кремлі додали, що на ймовірній зустрічі Путіна і Зеленського неможливе обговорення теми окупованого Криму.

За словами Пєскова, вимога української сторони обговорювати Крим унеможливлює проведення зустрічі, додає «Риа Новости».

«Природно, обговорення Криму не представляється можливим. Тому таке формулювання фактично ставить під сумнів взагалі гіпотетичну можливість проведення такої зустрічі», – зазначив речник Кремля.

До слова, Кучма розповів, чому Зеленському варто зустрітися з Путіним.

Також Кучма радить не питати у Зеленського, чи Путін убивця.

Раніше прессекретар Путіна Дмитро Пєсков в черговий раз пояснив, чому перемовини тет-а-тет з Зеленським наразі неможливі.

Також Зеленський 10 вересня заявив, що допускає ймовірність повноцінної війни з Росією. На його думку, це була б «найбільша помилка».

Натомість Кремль відповів на слова Зеленського про повномасштабну війну з РФ.