У колонії під Києвом засуджених катували холодом

В’язнів утримували у камерах дисциплінарного ізолятора без належного обігріву

Ірпінським відділом Києво-Святошинської місцевої прокуратури за результатами перевірки в державній установі «Бучанська виправна колонія (№85)» виявлено грубі порушення вимог кримінально-виконавчого законодавства при застосуванні до засуджених заходів дисциплінарного впливу, а саме поміщення їх до дисциплінарного ізолятора, та створення засудженим необхідних житлово-побутових умов.

Про це повідомляє пресслужба Київської обласної прокуратури.

Перевіркою встановлено, що утримання в’язнів у камерах дисциплінарного ізолятора здійснювалось за відсутності належних житлово-побутових умов.

Зокрема, через відсутність належного обігріву приміщень ізолятора, де утримувались засуджені, рівень температури повітря не відповідав встановленим вимогам, що унеможливлює їх утримання в таких умовах.

Реагуючи на зазначені порушення, Києво-Святошинською місцевою прокуратурою скеровано вказівку адміністрації виправної колонії з вимогою негайно вжити заходів до усунення порушень законодавства. За результатами розгляду даної вказівки всіх засуджених негайно звільнено з дисциплінарного ізолятора.

На даний час вирішується питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності винних службових осіб установи.

Нагадаємо, що Мінʼюст вирішив покращити життя ув’язнених у СІЗО.