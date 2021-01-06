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    Поліція спіймала вандала, який потрощив понад 100 могил на Миколаївщині

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    <span>На Миколаївщині п'яний чоловік потрощив могили на цвинтарі</span> - Поліція спіймала вандала, який потрощив понад 100 могил на Миколаївщині
    На Миколаївщині п'яний чоловік потрощив могили на цвинтарі

    Хулігану загрожує понад сім років у тюрмі

    У Миколаївській області правоохоронці викрили чоловіка, який осквернив понад 100 могил на місцевому кладовищі. Вандалом виявився місцевий житель 22 років.

    Свою поведінку чоловік пояснив алкогольним сп’янінням та хуліганськими мотивами. Щоб забезпечити собі алібі, молодик вирішив зруйнувати навіть могили своїх родичів.

    За фактом події відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 297, фігуранту справи загрожує до семи років позбавлення волі.

    Раніше стало відомо, що у селі Прибузьке Вітовського району Миколаївської області на кладовищі невідомі понищили близько 100 могил. Староста села 30 грудня звернувся зі скаргою до правоохоронців.

    Теги: вандалізм Миколаївщина алкогольне сп'яніння поліція чоловік цвинтар
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