Як в Україні карають за обмін нюдсами? Хіт-парад вироків

Будь-хто, у кого правоохоронці знайдуть на телефоні інтимні фото чи відео, ризикує потрапити за ґрати

Здебільшого любителі «полунички» одержують умовні терміни

Минулого тижня українські ЗМІ заполонила тема легалізації порно. Під час війни у Раді було зареєстровано законопроєкт, який виводить з-під кримінальної відповідальності обмін еротичними фото/відео та їхній збут, за умови, якщо це відбувається зі згоди особи, яку на них зображено. «Главком» проаналізував судові вироки за статтею 301 Кримінального кодексу, яку реформують політики. Здебільшого, любителі «полунички» одержують умовні терміни.

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Тюремні терміни за фото для OnlyFans

на Полтавщині співмешканці протягом 2022-2023 років знімали порно-ролики і заливали їх на платформу OnlyFans (яка, нагадаємо, в Україні сплачує податки, отже, є легальною). Їхній заробіток склав $1,59 тис. Обоє повністю визнали вину. Вирок – три роки позбавлення волі для обох обвинувачених, але суд звільнив їх відбування покарання, визначивши рік іспитового терміну;

мешканка Краматорська виготовила близько 90 відео, які містили демонстрацію її оголеного тіла та статевих органів. Усі відео вона розмістила на платформі OnlyFans. Суд призначив цій громадянці чотири роки позбавлення волі, замінивши двома роками іспитового терміну;

під час війни мешканка Донеччини за 400 грн продавала через Telegram власні фото і відео у стилі ню. Вирок суду – чотири роки в’язниці, які замінено роком іспитового терміну;

на Волині безробітний через Viber відправив кілька порнознімків іншій особі і «заробив» чотири роки позбавлення волі. Суд звільнив його від кримінальної відповідальності, призначивши рік іспитового терміну;

на Волині безробітний через Viber відправив кілька порнознімків іншій особі і «заробив» чотири роки позбавлення волі. Суд звільнив його від кримінальної відповідальності, призначивши рік іспитового терміну; дівчина за допомогою вебкамери показала свої статеві органи та здійснювала мастурбаційні дії. Клієнт, який усе це бачив, заплатив $63. Феміда оцінила це на три роки тюрми, які замінено роком іспитового терміну;

на Сумщині чоловік опублікував в інтернеті фотографію, підписавши «Член». За висновком судово-мистецтвознавчої експертизи, ця світлина належить до творів порнографічного характеру. Вирок – три роки позбавлення волі, замінено на два роки іспитового терміну

У той же час директору Криворізької загальноосвітньої школи №115, який через месенджер Facebook переслав фотографію оголеної учениці колезі з роботи, суд призначив не кілька років тюрми, а 17 тис. грн штрафу, і взагалі звільнив від покарання «у зв’язку із закінченням термінів давності притягнення до відповідальності».

Інколи прокурори оскаржують рішення першої інстанції. Так, Рівненський апеляційний суд 19 червня 2023 року скасував вирок Сарненського райсуду Рівненської області, датований 2019 роком. Громадянина спочатку визнали невинуватим у розповсюдженні порновідео у соцмережі «Вконтакте». Але апеляція мала призначила 3,4 тис. грн штрафу (і у підсумку звільнила від покарання за термінами давності).

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Харківський апеляційний суд переглянув вирок Фрунзенського районного суду Харкова від 3 травня 2023 року. Дівчина отримала умовний термін за те що продавала на Telegram-каналі власні інтимні фото та відео. Прокурор не погоджувався із тим, що суд першої інстанції повернув обвинуваченій телефон Iphone 14. Мовляв, це ж знаряддя злочину. Тому прокурор просив апеляційну інстанцію застосувати спецконфіскацію і вилучити смартфон у власність держави, що і було зроблено.

А от столична Феміда проявила просто таки дива креативності. У червні 2022-го Дніпровський райсуд Києва призначив два роки іспитового терміну обвинуваченій, яка виготовила 171 відео інтимного характеру і розмістила на ресурсі OnlyFans. Більше того суд заборонив обвинуваченій протягом двох років займатися діяльністю, пов’язану з виготовленням та розповсюдження порнофото і відео. Так-так, вам не здалося, суд заборонив громадянці два роки займатися тим, що і так заборонено і за що її, власне, і засудили.

Згадана заборона змусила першого заступника керівника Київської міської прокуратури подати апеляцію. У ній він наголосив: на момент вчинення злочину обвинувачена неофіційно працювала перекладачем англійської мови. Тобто вчинені нею кримінальні правопорушення жодним чином не були пов’язані з її роботою.

«Суд у вигляді додаткового покарання заборонив обвинуваченій займатися діяльністю, яка складає суть кримінального правопорушення, тобто заборонив вчиняти злочини, за які обвинувачена засуджена вироком суду», – звернув увагу Київський апеляційний суд і прибрав з вироку Дніпровського райсуду згадку про заборону виготовляти порнографічний контент.