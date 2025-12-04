Головна Країна Кримінал
У Львові смертельно поранено військового ТЦК під час виконання службових обов'язків

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
У Львові смертельно поранено військового ТЦК під час виконання службових обов’язків
Правоохоронці затримали нападника та вилучили ніж
фото: Офіс генерального прокурора

За даними слідства, нападник смертельно поранив ножем представника ТЦК

У Львові було смертельно поранено військовослужбовця ТЦК під час виконання службових обов’язків. Нападника вдалося затримати. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Зазначається, що увечері 3 грудня у Львові під час оповіщення населення було вбито представника Галицько-Франківського РТЦК та СП. За попередніми даними, 30-річний львів’янин під час перевірки документів завдав військовому ножового поранення та, застосувавши газовий балончик, утік.

Оперативне командування «Захід» повідомило, що нападник відмовився представитися та предʼявити документи військовослужбовцям ТЦК.

«Під час проведення заходів, щодо уточнення його військово-облікових документів, встановлення особи та проведення необхідних процедур, цей чоловік завдав ножового удару в пахову ділянку військовослужбовця Юрія Бондаренка, пошкодивши аорту, що спричинило масивну внутрішню кровотечу. Він також завдав удару в голову старшому солдату Василю Малюку, після чого нападник втік з місця скоєння злочину», – йдеться в повідомленні.

Потерпілого, який був ветераном АТО, терміново госпіталізували із критичним ушкодженням стегнової артерії. Попри зусилля лікарів, його життя врятувати не вдалося.

«Юрій був учасником бойових дій і продовжував служити Україні в підрозділах ТЦК та СП, виконуючи завдання, що є важливою частиною оборони держави під час війни. Ця трагедія демонструє глибшу тенденцію, яка поступово набуває небезпечних ознак: частина українців починає сприймати військових, як сторонню силу, що нібито загрожує їхньому повсякденному життю, а не як оборонців, які забезпечують можливість цього життя продовжуватися», – кажуть військові.

Оперативне командування «Захід» поскаржилося, що у певної частини суспільства сформувалося «потенційно руйнівне переконання, що армія і ТЦК та СП не є інструментами держави».

«На тлі тривалої війни, інформаційних атак, дезінформації та свідомо роздмуханих наративів про «зловживання мобілізацією», «переслідування» чи «бусифікацію», у певної частини суспільства формується потенційно руйнівне переконання, що армія і ТЦК та СП не є інструментами держави, а силами, з якими слід боротися і така позиція є продуктом не лише російської пропаганди, а й внутрішньої нормалізації агресії, зокрема в соціальних мережах та приватних розмовах», – заявили військові.

Правоохоронці затримали нападника та вилучили ніж. Розпочато провадження за ч. 2 ст. 121 та ч. 3 ст. 350 КК України – умисне тяжке тілесне ушкодження, заподіяне у зв’язку з виконанням службових обов’язків, що спричинило смерть потерпілого. Вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, на Прикарпатті батько й син побили працівника районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Суд призначив обом покарання у вигляді позбавлення покарання, однак звільнив з випробувальним терміном два роки.

До слова, у Рівненській області невідомі побили військового ТЦК під час перевірки документів. Солдата вдарили по голові.

Теги: ТЦК Львів вбивство

