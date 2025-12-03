Головна Країна Кримінал
Суд виніс вирок Азарову за державну зраду та адміністраторці його телеграм-каналу

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Суд визнав Миколу Азарова визнали винним у державній зраді та виправдовуванні агресії РФ
Вирок Миколу Азарову виніс Печерський районний суд Києва

Печерський районний суд Києва визнав колишнього премʼєр-міністра Миколу Азарова винним у державній зраді. Разом із політиком вирок отримала його помічниця та адміністраторка телеграм-каналу. Про це пише «Главком» із посиланням на вирок від 25 листопада.

Повідомляється, що у медіапросторі Микола Азаров виправдовував криваву війну росії Проти України та робив гучні заяви антиукраїнського характеру. Згадується й те, що проросійський політик закликав до повалення влади в Україні.

Щодо повномасштабної війни в Україні, а саме злочини росіян в Бучі, Микола Азаров називав «показухою» та заявив, що українці самі спровокували «бійню в Бучі». Крім цього, 24 серпня 2022 року Микола Азаров писав про те, що Москва завдяки «спеціальній операції» запобігла початку третьої світової війни. Він також стверджував, що російську владу до руйнування Каховської гідроелектростанції підштовхнув Захід. Всі ці протиукраїни та неправдиві висловлювання Микола Азаров писав у своєму телеграм-канал «Ніколай Азаров».

Зазначається, що у веденні каналу йому допомагали дві громадянки України. Йдеться про начальницю організаційного відділу Шевченківської райдержадміністрації міста Києва Валентину Хлопʼячу і колишню співробітницю цієї адміністрації Олену Хохлову. Правоохоронці дізналися, що ці жінки писали, редагували та розміщували провокативні заяви Миколи Азарова.

Одним із прикладів роботи Валентини Хлопʼячої, текст, який вона зробила для каналу Азарова з кадрами наслідків ракетних ударів по українських містах: «Сегодня исполняется год как украинский народ сила разменной монетой в руках Запада. Пора бы украинцам прекратить этот беспредел».

Цей допис жінка надіслала своїй «колезі», яка погодила його з Азаровим та опублікувала 24 лютого 2023 року на каналі «Ніколай Азаров». Суд визнав Миколу Азарова визнали винним у державній зраді та виправдовуванні агресії РФ та поширенні матеріалів з публічними закликами до незаконної зміни кордону України, насильницької зміни чи повалення конституційного ладу. За це його засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Щодо його спільниць, то Олена Хохлова, яка за даними поліції переховується у Росії, оголошена в розшук. За вироком суду їй загрожує 10 років позбавлення волі. Проте Валентина Хлопʼяча нині перебуває в Україні, її вже судять в Шевченківському райсуді Києва.

Раніше «Главком» розповідав, чи платить держава Україна пенсію Януковичу та Азарову. Для цього «Главком» звернувся до Пенсійного фонду, щоб дізнатися, чи отримує щось президент-втікач Віктор Янукович, колишній прем’єр-міністр Микола Азаров, нардеп кількох скликань і голова фракції Партії регіонів Олександр Єфремов, ексміністр освіти і науки Дмитро Табачник, колишній заступник секретаря Ради нацбезпеки і оборони Володимир Сівкович тощо.

Також повідомлялося, що колишній прем’єр-міністр України Микола Азаров став академіком Російської академії наук. Азаров, який очолював український уряд за часів правління президента-втікача Віктора Януковича, є доктором геолого-мінералогічних наук. Політика обрано академіком у відділенні наук про Землю за спеціальністю «гірничі науки» .

Теги: суд Микола Азаров вирок державна зрада

