Справа Магамедрасулових. Генпрокурор відповів критикам

Детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова та його батька Сентябра підозрюють в організації незаконної торгівлі з РФ

За словами Кравченка, кримінальне провадження зареєстровано Службою безпеки України

Генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив про хвилю маніпуляцій, адресованих Офісу генпрокурора та йому особисто, через справу слідчого НАБУ Руслана Магамедрасулова та його батька Сентябра. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Кравченка в Telegram.

«Бачу спроби створити істерію, тиснути через публічний шум, нав’язати власні оцінки там, де має говорити лише закон. Скажу прямо: прокуратура не працює під тиском. І не буде. У центрі цієї істерії кримінальне провадження, що стосується детектива НАБУ та його батька. Багато гучних заяв, багато емоцій. Мало фактів», – йдеться у заяві.

За словами Кравченка, кримінальне провадження зареєстровано Службою безпеки України, на підставі матеріалів, зібраних оперативними працівниками. Він зауважив, що прокурори визнали зібрані слідчими докази достатніми для повідомлення про підозру у пособництві державі-агресору та зловживанні впливом.

«Після повідомлення про підозру, слідчий суддя їм обрав запобіжний захід – тримання під вартою. П'ять місяців слідства дали можливість слідчим міжвідомчої групи СБУ та ДБР провести значний обсяг роботи: допитати ключових свідків, зібрати та закріпити важливі докази. Внаслідок цього ймовірність перешкоджання слідству з боку підозрюваних істотно зменшилася, що стало підставою для звернення прокурорів до суду про помʼякшення, раніше обраного, запобіжного заходу», – йдеться у повідомленні.

Генпрокурор підкреслив, що зміна запобіжного заходу Магамедрасулових – це не виправдання підозрюваних. «Ще один неправдивий міф, який розганяють: «ОГП забрав кримінальне провадження в СБУ і передав до іншого органу слідства». Жодного рішення про зміну органу досудового розслідування не було і не буде. Матеріали витребувані для оцінки стану досудового розслідування як це відбувається у тисячах інших проваджень. Зараз матеріали вивчаються і після завершення їх повернуть до СБУ», – додав він.

Також Кравченко підтвердив, що Офіс генпрокурора має угоду з народним депутатом від забороненої партії «ОПЗЖ».

«Так, угода є. Ні, її не можна оприлюднювати зараз – вона містить дані, пов’язані з безпекою підозрюваного і питаннями нацбезпеки. Але я скажу одне чітко: в угоді немає згадок про керівництво антикорупційних органів. У ній немає жодного зв’язку з операцією «Мідас». Факти, які у ній відображені, відбулися задовго до будь-яких нинішніх подій», – пояснив генпрокурор.

Нагадаємо, 21 липня Офіс генпрокурора з СБУ викрили та затримали керівника одного з територіальних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова. За даними правоохоронців, зазначений керівник підрозділу НАБУ із дислокацією у Дніпрі координує діяльність бюро в прифронтових областях України. При цьому, він підтримує контакти з РФ та домовлявся із представниками сектору російської економіки про продаж технічних конопель.

Раніше детектив Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Руслан Магамедрасулов дав перше інтерв’ю. У ньому він заявив, що його затримання є політичною помстою, ймовірно, пов'язаною зі справою бізнесмена Тімура Міндіча.

До слова, Служба безпеки України, Офіс генерального прокурора і Державне бюро розслідувань повідомили про нову підозру Магамедрасулову. За даними слідства, високопосадовець НАБУ, використовуючи свої зв’язки та службовий вплив, «вчиняв дії, спрямовані на незаконні махінації із податками українських суб’єктів господарювання».

Зауважимо, Печерський районний суд Києва 2 грудня звільнив з СІЗО Сентябра Магамедрасулова, батька детектива НАБУ. А вже 3 грудня суд звільнив з-під арешту слідчого НАБУ Руслана Магамедрасулова.