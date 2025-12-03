Справа про закупівлю неякісних бронежилетів. НАБУ взяло в роботу заяву Громадської ради Міноборони

Згідно з матеріалами справи, Міндіч вмовляв ексміністра оборони вплинути на підлеглих та закупити неякісні бронежилети для ЗСУ

Угоду про постачання бронежилетів було розірвано 29 серпня 2025 року

Національне антикорупційне бюро долучило заяву про можливе зловживання в Міноборони на закупівлі бронежилетів до кримінального провадження. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Громадську антикорупційну раду при Міністерстві оборони.

Йдеться про можливі протиправні дії посадовців закупівельного агентства Міноборони – «Державного оператора тилу» – при проведенні закупівель із ТОВ «Фортеця захисту» та ТОВ «Мілікон ЮА». «Ця справа, як витікає з опублікованих НАБУ та САП «плівок Міндіча», була складовою частиною оборудок, що досліджуються антикорупційними органами в межах «Міндічгейту». Зокрема, на плівках фігурує колишній міністр оборони Рустем Умєров», – вказано в повідомленні.

Нагадаємо, підозрюваний бізнесмен Тимур Міндіч вмовляв колишнього міністра оборони Рустема Умєрова вплинути на підлеглих, аби ті підписали документи з прийому бронежилетів для ЗСУ, які мала поставити компанія «Мілікон Юа». Про це повідомляє «Главком» на матеріали справи операції «Мідас», які потрапили до розпорядження редакції.

За відомостями досудового розслідування, 8 липня 2025 року Міндіч намагався добитися незаконного рішення від ексміністра Умєрова. Зокрема, фігурант шляхом умовляння і переконань просив тодішнього очільника Міністерства оборони вирішити питання приймання партії бронежилетів, інакше «… это пи*дец какой-то будет… Просто там 7 или 6-300 миллионов вложено, половина моих денег», казав Міндіч.

У відповідь, як стверджує слідство, Рустем Умєров заявив: «Я услышал, вызову опять скажу, смотрите, что от меня нужно, чтобы вы сделали».

У підсумку договір між державним підприємством Міністерства оборони «Державний оператор тилу» і ТОВ «Мілікон Юа», який лобіював Тимур Міндіч, 29 серпня 2025 року було розірвано. Загальна вартість контракту складала 217,5 млн грн. Причина розірвання – постачальник порушив умови договору, а саме не поставив товар, згідно з визначеним графіком. Очікувалося, що товариство «Мілікон Юа» до 20 серпня 2025 року привезе 10 тис. штук бронежилетів «Фортуна-1» ізраїльського виробництва (не раніше 2023 року виготовлення).

Крім того, у матеріалах слідства сказано, що у квітні 2025 року фірма «Мілікон Юа» надала замовнику контрольні зразки бронежилетів для перевірки якості. Однак під час дослідження було виявлено невідповідність зразків вимогам нормативно-технічної документації та зразка еталона. Повторна перевірка також засвідчила: зразки продукції постачальника не відповідають відповідним вимогам.