Справа про закупівлю неякісних бронежилетів. НАБУ взяло в роботу заяву Громадської ради Міноборони

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Згідно з матеріалами справи, Міндіч вмовляв ексміністра оборони вплинути на підлеглих та закупити неякісні бронежилети для ЗСУ
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Угоду про постачання бронежилетів було розірвано 29 серпня 2025 року

Національне антикорупційне бюро долучило заяву про можливе зловживання в Міноборони на закупівлі бронежилетів до кримінального провадження. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Громадську антикорупційну раду при Міністерстві оборони.

Йдеться про можливі протиправні дії посадовців закупівельного агентства Міноборони – «Державного оператора тилу» – при проведенні закупівель із ТОВ «Фортеця захисту» та ТОВ «Мілікон ЮА». «Ця справа, як витікає з опублікованих НАБУ та САП «плівок Міндіча», була складовою частиною оборудок, що досліджуються антикорупційними органами в межах «Міндічгейту». Зокрема, на плівках фігурує колишній міністр оборони Рустем Умєров», – вказано в повідомленні.

Нагадаємо, підозрюваний бізнесмен Тимур Міндіч вмовляв колишнього міністра оборони Рустема Умєрова вплинути на підлеглих, аби ті підписали документи з прийому бронежилетів для ЗСУ, які мала поставити компанія «Мілікон Юа». Про це повідомляє «Главком» на матеріали справи операції «Мідас», які потрапили до розпорядження редакції.

За відомостями досудового розслідування, 8 липня 2025 року Міндіч намагався добитися незаконного рішення від ексміністра Умєрова. Зокрема, фігурант шляхом умовляння і переконань просив тодішнього очільника Міністерства оборони вирішити питання приймання партії бронежилетів, інакше «… это пи*дец какой-то будет… Просто там 7 или 6-300 миллионов вложено, половина моих денег», казав Міндіч.

У відповідь, як стверджує слідство, Рустем Умєров заявив: «Я услышал, вызову опять скажу, смотрите, что от меня нужно, чтобы вы сделали».

У підсумку договір між державним підприємством Міністерства оборони «Державний оператор тилу» і ТОВ «Мілікон Юа», який лобіював Тимур Міндіч, 29 серпня 2025 року було розірвано. Загальна вартість контракту складала 217,5 млн грн. Причина розірвання – постачальник порушив умови договору, а саме не поставив товар, згідно з визначеним графіком. Очікувалося, що товариство «Мілікон Юа» до 20 серпня 2025 року привезе 10 тис. штук бронежилетів «Фортуна-1» ізраїльського виробництва (не раніше 2023 року виготовлення).

Крім того, у матеріалах слідства сказано, що у квітні 2025 року фірма «Мілікон Юа» надала замовнику контрольні зразки бронежилетів для перевірки якості. Однак під час дослідження було виявлено невідповідність зразків вимогам нормативно-технічної документації та зразка еталона. Повторна перевірка також засвідчила: зразки продукції постачальника не відповідають відповідним вимогам.

Теги: Тимур Міндіч Операція «Мідас» Міноборони корупція в Україні Рустем Умєров

