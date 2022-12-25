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Як змінилася криміногенна ситуація в Україні за час війни: роз'яснення поліції

Альона Боженко
glavcom.ua
Як змінилася криміногенна ситуація в Україні за час війни: роз'яснення поліції
Рівень злочинності в Україні за час війни зменщився на 12%
фото ілюстративне

Національна поліція України за 10 місяців війни зареєструвала близько 261 тис. злочинів

Від початку повномасштабної війни Росії проти України 24 лютого 2022 року Національна поліція зареєструвала на 12% менше злочинів у порівнянні з аналогічним періодом 2021 року. Про це повідомив  голова Національної поліції України Ігор Клименко у Telegram.

«Національна поліція України за 10 місяців повномасштабної війни зареєструвала близько 261 тис. злочинів. Це на 12% менше у порівнянні з минулим роком. Стосовно майже 126 тис. кримінальних правопорушень особам повідомлено про підозри», – розповів він Клименко.

Зокрема, правоохоронці задокументували близько 66 тис. майнових злочинів, серед яких майже 64 тис. крадіжок. За словами Клименка, поліція встановила понад 15,4 тис. підозрюваних.

Крім того, за 10 місяців в Україні зареєстрували 97 тис. ДТП.

«Поменшало на 17% смертей на дорогах – 2438 осіб загинули внаслідок автопригод», – зазначив Клименко.

Загалом кількість автопригод упала в 1,8 раза у порівнянні з минулим роком.

Нагадаємо, раніше правоохоронці розповіли, як відключення світла впливають на злочинність. Зокрема, за даними поліції, рівень злочинності в Україні з початком регулярних відключень світла внаслідок російських обстрілів знизився на 13%.

Теги: злочинність поліція Ігор Клименко 24 лютого

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