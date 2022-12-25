Як змінилася криміногенна ситуація в Україні за час війни: роз'яснення поліції

Рівень злочинності в Україні за час війни зменщився на 12%

Національна поліція України за 10 місяців війни зареєструвала близько 261 тис. злочинів

Від початку повномасштабної війни Росії проти України 24 лютого 2022 року Національна поліція зареєструвала на 12% менше злочинів у порівнянні з аналогічним періодом 2021 року. Про це повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко у Telegram.

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«Національна поліція України за 10 місяців повномасштабної війни зареєструвала близько 261 тис. злочинів. Це на 12% менше у порівнянні з минулим роком. Стосовно майже 126 тис. кримінальних правопорушень особам повідомлено про підозри», – розповів він Клименко.

Зокрема, правоохоронці задокументували близько 66 тис. майнових злочинів, серед яких майже 64 тис. крадіжок. За словами Клименка, поліція встановила понад 15,4 тис. підозрюваних.

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Крім того, за 10 місяців в Україні зареєстрували 97 тис. ДТП.

«Поменшало на 17% смертей на дорогах – 2438 осіб загинули внаслідок автопригод», – зазначив Клименко.

Загалом кількість автопригод упала в 1,8 раза у порівнянні з минулим роком.

Нагадаємо, раніше правоохоронці розповіли, як відключення світла впливають на злочинність. Зокрема, за даними поліції, рівень злочинності в Україні з початком регулярних відключень світла внаслідок російських обстрілів знизився на 13%.