Поліція розповіла, як відключення світла впливають на злочинність

Злочинів поменшало завдяки збільшенню кількості поліцейських на вулицях

Рівень злочинності в Україні з початком регулярних відключень світла внаслідок російських обстрілів знизився на 13%, оскільки збільшилася кількість поліцейських на вулицях. Про це в інтерв’ю РБК-Україна заявив начальник Нацполіції Ігор Клименко, відповідаючи на запитання, наскільки змінилася криміногенна ситуація під час блекауту.

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«Більше темряви, але більше поліцейських на вулицях. Рівень злочинності по Україні на сьогоднішній день у нас знизився на 13%, а якраз в час блекауту – середа-четвер – рівень злочинності знизився на 16%. Присутність поліцейських, взаємодія з населенням і об'єднання громад, воно дало свій результат», – уточнив Клименко.

Він зазначив, що поліція розуміє, що попереду у них дуже багато викликів, і їх завданням є зберегти саме безпечну країну.

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«Це стосується і шахрайства, яке зросло в нашій державі з початку бойових дій, це стосується і майнових крадіжок, квартирних. Ми ж розуміємо, скільки людей покинуло свої домівки і скільки у нас було заяв про те, що ці домівки розбиті ворогом. У тій же Харківській або Херсонській області. Або пограбовано ворогом», – сказав представник поліції.

Глава Нацполіції також заявив, що правоохоронці під час воєнного часу достатньо жорстко розмовляли з криміналом, і здебільшого їх почули й трохи заспокоїлися. «Ми контролюємо всі наші місцеві угруповання, які були до війни, щоб вони не підняли голову. В першу чергу, я маю на увазі організовану злочинність, яка представляє небезпеку для наших громадян і для нашої країни», – поінформував Ігор Клименко.

Відповідаючи на запитання, чи була на захоплених Росією територіях організована злочинність, яка приєдналася до росіян, очільник поліції уточнив, що це поліція з часом встановить. «Але, як правило, ні. Це була така дрібна злочинність, яка у будь-якому суспільстві має місце», – зазначив він.

Нагадаємо, падіння рівня злочинності в Україні під час війни має декілька причин. Голова Нацполіції сказав, як дозвіл продавати алкоголь вплинув на рівень злочинності.

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Також Міненерго повідомило, хто відповідатиме за справедливість графіків відключення світла. Міністр енергетики Герман Галущенко наголосив, що минулого тижня кількість скарг від споживачів щодо недотримання графіків та несправедливості у черговості відключень зросла удвічі.

До слова, енергетики роблять усе можливе, щоб стабілізувати систему країни. Зеленський назвав регіони, де найскладніша ситуація з електрикою. Окрім того, він наголосив на важливості дотримання графіків відключень електроенергії, адже люди мають планувати своє життя.