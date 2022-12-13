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Поліція розповіла, як відключення світла впливають на злочинність

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Поліція розповіла, як відключення світла впливають на злочинність
Ігор Клименко зазначив, що завданням правоохоронців є зберегти саме безпечну країну
фото з відкритих джерел

Злочинів поменшало завдяки збільшенню кількості поліцейських на вулицях

Рівень злочинності в Україні з початком регулярних відключень світла внаслідок російських обстрілів знизився на 13%, оскільки збільшилася кількість поліцейських на вулицях. Про це в інтерв’ю РБК-Україна заявив начальник Нацполіції Ігор Клименко, відповідаючи на запитання, наскільки змінилася криміногенна ситуація під час блекауту.

«Більше темряви, але більше поліцейських на вулицях. Рівень злочинності по Україні на сьогоднішній день у нас знизився на 13%, а якраз в час блекауту – середа-четвер – рівень злочинності знизився на 16%. Присутність поліцейських, взаємодія з населенням і об'єднання громад, воно дало свій результат», – уточнив Клименко.

Він зазначив, що поліція розуміє, що попереду у них дуже багато викликів, і їх завданням є зберегти саме безпечну країну.

«Це стосується і шахрайства, яке зросло в нашій державі з початку бойових дій, це стосується і майнових крадіжок, квартирних. Ми ж розуміємо, скільки людей покинуло свої домівки і скільки у нас було заяв про те, що ці домівки розбиті ворогом. У тій же Харківській або Херсонській області. Або пограбовано ворогом», – сказав представник поліції.

Глава Нацполіції також заявив, що правоохоронці під час воєнного часу достатньо жорстко розмовляли з криміналом, і здебільшого їх почули й трохи заспокоїлися. «Ми контролюємо всі наші місцеві угруповання, які були до війни, щоб вони не підняли голову. В першу чергу, я маю на увазі організовану злочинність, яка представляє небезпеку для наших громадян і для нашої країни», – поінформував Ігор Клименко.

Відповідаючи на запитання, чи була на захоплених Росією територіях організована злочинність, яка приєдналася до росіян, очільник поліції уточнив, що це поліція з часом встановить. «Але, як правило, ні. Це була така дрібна злочинність, яка у будь-якому суспільстві має місце», – зазначив він.

Нагадаємо, падіння рівня злочинності в Україні під час війни має декілька причин. Голова Нацполіції сказав, як дозвіл продавати алкоголь вплинув на рівень злочинності.

Також Міненерго повідомило, хто відповідатиме за справедливість графіків відключення світла. Міністр енергетики Герман Галущенко наголосив, що минулого тижня кількість скарг від споживачів щодо недотримання графіків та несправедливості у черговості відключень зросла удвічі.

До слова, енергетики роблять усе можливе, щоб стабілізувати систему країни. Зеленський назвав регіони, де найскладніша ситуація з електрикою. Окрім того, він наголосив на важливості дотримання графіків відключень електроенергії, адже люди мають планувати своє життя.

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Теги: поліція злочинність блекаут

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