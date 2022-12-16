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Поліція показала уламки ворожої ракети, яку збили на Київщині (фото)

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Поліція показала уламки ворожої ракети, яку збили на Київщині (фото)
Ракету знищили сили ППО
фото: Telegram/ANDRII NEBYTOV

Поліцейські оглядають місце події та фіксують наслідки обстрілу

Начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов показав уламки російської ракети, яку збили на Київщині. Про це він повідомив у своєму Telegram.

«Повітряна небезпека триває. Щойно уламки збитої ворожої ракети виявили поліцейські Київщини. Ракету знищили сили ППО. Постраждалих, на щастя, немає», – зазначив Нєбитов.

Поліцейські оглядають місце події та фіксують наслідки обстрілу. Також начальник поліції подякував силам протиповітряної оборони за відмінну роботу.

До того ж на Київщині уламки збитої ворожої ракети впали на житлові будинки (фото). Пошкоджень зазнали дахи трьох будівель та паркани. На городах – вирви від російського металобрухту.

До слова, в Україні оголошена масштабна повітряна тривога

Нагадаємо, що у кількох районах Києва пролунали вибухи. Ймовірно, є прильоти.

У Києві виникли перебої зі світлом та водою. Мешканців міста закликають підготувати запас питної та технічної води.

Крім того, по всій Україні запроваджуються екстрені аварійні відключення світла.

Також Росія запустила по території України понад 60 ракет. Ракети випущені з літаків ту-95, х-555, х-101. Також є пуски «Калібрів» з Чорного моря.

Раніше повідомлялося, що ймовірна довготривала відсутність енергопостачання у частині Житомирської області, адже ракети влучили в об’єкт інфраструктури у Коростені.

Теги: ракета

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