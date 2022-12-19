Київ: поліція показала уламки ворожого дрона

Якщо ви виялвили уламки ракети чи дрона, у жодному разі не торкайтеся їх

У Солом’янському районі столиці чоловік знайшов предмети, схожі на частини двигуна ворожого БПЛА. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції Києва.

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Патрульні оперативно прибули на місце події та огородили знахідку. Також інспектори викликали вибухотехніків та слідчих. Предмети виявились уламками ворожого дрона.



Якщо ви виявили підозрілі предмети, схожі на уламки від ракет або БПЛА:

у жодному разі не торкайтеся знахідок власноруч і не дозволяйте це робити іншим;

не переміщуйте предмети, не намагайтеся розібрати їх, заносити у приміщення, закопувати у землю, кидати у водойми тощо;

не фотографуйте та не публікуйте знімки у мережі інтернет;

позначте місце знахідки;

підійдіть від підозрілого предмета якомога далі;

негайно повідомте про знахідку підрозділи ДСНС – 101 або поліції – 102;

дочекайтеся приїзду фахівців та вкажіть місце розташування підозрілої знахідки.

Нагадаємо, внаслідок атаки іранських дронів по Київщині у понеділок, 19 грудня, постраждали двоє людей. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у результаті нічної атаки на столицю є пошкодження об‘єктів критичної інфраструктури.

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Також повідомлялося, що «Шахед» вночі пролетів повз ядерну установку Південноукраїнської АЕС.

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