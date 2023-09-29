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Януковича судитимуть у справі щодо заволодіння угіддями «Сухолуччя»

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Януковича судитимуть у справі щодо заволодіння угіддями «Сухолуччя»
Колишнього президента та його спільників судитимуть заочно
фото з відкритих джерел

Експрезидента звинувачено в заволодінні земельною ділянкою лісового фонду на понад 22 млн грн

До суду скеровано справу щодо заволодіння угіддями «Сухолуччя» колишнім президентом України та його спільниками. Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура на сторінці у Facebook. 

Прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ скерував до Вищого антикорупційного суду обвинувальний акт стосовно колишнього президента України та ще трьох осіб, обвинувачених у заволодінні земельною ділянкою лісового фонду на території Сухолуцької сільради на Київщині площею 17,5 га та орієнтовною вартістю понад 22 млн грн.

«Як вже повідомлялось, у 2007 році колишній президент (на момент вчинення злочину – прем’єр-міністр) з метою заволодіння державним майном, а саме земельною ділянкою лісового фонду Дніпровсько-Тетерівського лісомисливського господарства на території Сухолуцької сільської ради Вишгородського району Київської області, ініціював ухвалення низки рішень, що призвели до вибуття із державної власності вищевказаної землі», – зазначають у прокуратурі.

Для реалізації злочинної схеми спільники Януковича залучали своїх наближених осіб, які звертались до Київської облдержадміністрації із заявами про виділення їм земельних ділянок площею до 1 га, а згодом про зміну цільового призначення вказаних ділянок, що в подальшому дозволяло безперешкодно передати землю фірмі, підконтрольній колишньому президенту.

У 2009-2011 роках на цій ділянці було збудовано готельно-ресторанний комплекс, який використовувався експрезидентом для особистих потреб.

Дії колишнього президента кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України, його спільників – за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191.

Розслідування цих фактів розпочато у 2014 році. До листопада 2019 року справу розслідував Департамент спецрозслідувань ГПУ. Згодом справу передали до САП та НАБУ.

Зважаючи на те, що всі підозрювані перебувають у розшуку, щодо них здійснювалося спеціальне досудове розслідування.

Нагадаємо, в Україні судитимуть колишнього президента-втікача Віктора Януковича та експрем'єр-міністра Миколу Азарова через підписання «Харківських угод» на користь Росії у 2010 році. Колишні керівники держави штучно створили передумови для збільшення чисельності військ РФ на території України.

Раніше повідомлялося, що до суду скеровано обвинувальний акт щодо президента-втікача Віктора Януковича та колишнього заступника міністра юстиції України щодо захоплення ними державної влади у 2010 році. Слідство встановило, що у вересні–жовтні 2010 року у неконституційний спосіб було повернуто в дію Конституцію України від 28 червня 1996 року, що призвело до незаконного збільшення владних повноважень колишнього президента України.

Теги: прокуратура Віктор Янукович міністр слідство розслідування президент

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