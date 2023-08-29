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У День пам'яті захисників Зеленський звернувся до українців

Діана Гасюк
glavcom.ua
У День пам'яті захисників Зеленський звернувся до українців
Президент України Володимир Зеленський
фото: скріншот

Зеленський: «Бути достойними шляху, яким іде Україна – це обовʼязок»

Сьогодні, 29 серпня відзначається День памʼяті захисників. Кожен такий день – це нагадування для всього нашого народу, для кожного, хто працює на державу. Нагадування, чим заповнене все, що є нашою державою. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

«Сьогодні особливий день. День памʼяті. День усіх наших захисників, захисниць, які загинули в боях заради України з 14-го року, з 24-го лютого. Сини, доньки. Батьки, матері. Брати, сестри. Друзі. Колеги. Знайомі. Побратими. Багатьом з українців сьогодні є кого згадати, чию памʼять ушанувати. Багато хто з нас сьогодні подумки був із тими своїми близькими, рідними та друзями, хто зараз воює. Хто зараз щодня, щогодини ризикує своїм життям заради України», – наголосив глава держави.

За словами Зеленського, для батьків українських героїв, синьо-жовтий прапор України – це тепер нагадування про рідну дитину, про її подвиг заради держави.

«Дитина, чий батько загинув на фронті, захищаючи Україну… Кохані, яким більше не зустрітися, бо війна забрала життя, яке стало життям України… Усе, що є нашою державою, і всі, хто є нашою державою – кожна інституція, кожен посадовець, – повинні відчувати, яка Україна за ними. Скільки болю в її серці. Скільки відваги в неї. Яка памʼять про людей, яких більше немає. Що тепер у її символах. Та як по-іншому люди сприймають тепер усе, що принижує Україну, її силу та сподівання», – зазначив президент.

Очільник України підкреслив, що бути достойними шляху, яким іде Україна, – це обовʼязок.

«Давати Україні більше сили. Більше можливостей. Обовʼязок. Бути небайдужими до кожного й кожної, хто поруч із тобою. Підтримувати. Дбати про людей. І завжди наближати результат. Головний результат для України. Україна має перемогти. Для всіх це головне. Щоб не відводити очей від поглядів на фотографіях воїнів на Стіні памʼяті, на інших меморіалах», – сказав Зеленський.

Президент України подякував всім, хто працює заради України, хто бʼється заради України саме так: достойно, сміливо, міцно.

«Слава всім нашим воїнам! Слава нашому народу, народу України! Вічна памʼять усім, хто віддав своє життя заради України», – сказав він.

Раніше повідомлялося, що у столиці вшанували полеглих воїнів із нагоди Дня пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність і територіальну цілісність України. Участь у покладанні квітів та поминальному молебні взяли військовослужбовці, ветерани, рідні та близькі загиблих захисників і захисниць, представники громадських організацій.

Теги: війна прапор незалежність Володимир Зеленський Україна президент батьки прапор України дитина батько

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