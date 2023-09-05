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Рада звільнила Умєрова з посади голови Фонду держмайна

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Рада звільнила Умєрова з посади голови Фонду держмайна

Відповідне рішення підтримали 302 народні обранці

Сьогодні, 5 вересня Верховна Рада звільнила Рустема Умєрова з посади голови Фонду держмайна. Про це повідомила народний депутат Ірина Геращенко.

Відповідне рішення підтримали 302 народні обранці.

Як повідомлялося, 4 вересня голова Фонду державного майна Рустем Умєров подав до Ради заяву про звільнення. Він має очолити Міністерство оборони замість Олексія Резнікова. Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Нагадаємо, сьогодні Рада звільнила міністра оборони Олексія Резнікова.

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Теги: Верховна Рада міністр депутат Ірина Геращенко президент Руслан Стефанчук звільнення Рустем Умєров

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