Рада звільнила Умєрова з посади голови Фонду держмайна

Відповідне рішення підтримали 302 народні обранці

Сьогодні, 5 вересня Верховна Рада звільнила Рустема Умєрова з посади голови Фонду держмайна. Про це повідомила народний депутат Ірина Геращенко.

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Відповідне рішення підтримали 302 народні обранці.

Як повідомлялося, 4 вересня голова Фонду державного майна Рустем Умєров подав до Ради заяву про звільнення. Він має очолити Міністерство оборони замість Олексія Резнікова. Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

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Нагадаємо, сьогодні Рада звільнила міністра оборони Олексія Резнікова.