Курйози та розмови про зернову угоду. Як відбувається зустріч Ердогана та Путіна (відео)

Лідери Туреччини на Росії зустрічаються на відомому російському курорті

Президенти Росії та Туреччини Володимир Путін та Реджеп Тайїп Ердоган розпочали довгоочікувані переговори у Сочі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Президент Реджеп Тайїп Ердоган прибув до Росії о 12:15 з одноденним робочим візитом на запрошення президента Російської Федерації Володимира Путіна», – йдеться в публікації RIA_Kremlinpool.

Зустріч відбувається у Зеленій залі корпусу «Імперіал» сочинського санаторію «Русь». Ердоган на запрошення Путіна вирушив до Росії для проведення переговорів. Цікаво, що Путін зустрічає Ердогана у санаторії «Русь» уже не вперше. Турецький лідер приїжджав сюди ж на переговори трохи більше року тому.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Ердоган вилетів з аеропорту Імені Ататюрка зі Стамбулу о 10:50 на президентському літаку під назвою TUR і уже незабаром приземлився на російському курорті. Біля дверей санаторію «Русь» його особисто зустрів диктатор Путін, разом із своїми помічниками.

Путін протягнув руку для привітань своєму «старому другу» та запитав, як той долетів. Російський диктатор запевнив, що Ердоган може приїздити на відпочинок до Сочі. «Всього 1 година і 15 хвилин, можете приїздити відпочивати, а то все ми до вас. У нас тут зелені багато», – переконував Путін. На що Ердоган лаконічно відповів, що «тут погода хороша, і гарно».

Сама зустріч двох лідерів теж почалась із курйозів. Ердогану довелося змінити пристрій для перекладу, який не працював. Путін підказав своїм помічникам: «Кнопочку, кнопочку ввімкни».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Перекладач із турецької мови теж відзначився і мало не оголосив «війну між Туреччиною і РФ», але вчасно виправив себе. Так перекладаючи він сказав що «Між Турцією і Росією війна... Між Україною та Росією ситуація, яка складається… на фоні цього і здійснюється цей візит. Радий цьому запрошенню і моя делегація рада цьому запрошенню», – перекладав працівник під час важливої зустрічі.

Як пише RIA_Kremlinpool, на зустріч із Ердоганом Путін взяв прем'єра Новака і голову Росатома. Путін під час переговорів з Ердоганом повідомив, що сторони обговорять питання, пов’язані з українською війною. Інші заяви російського президента:

Зберігається темп розвитку відносин між країнами та Туреччиною,

Москва сподівається на завершення в умовах холодного часу створення газового хаба в Туреччині,

Робота над АЕС «Аккую» йде за планом, наступного року планується запустити перший енергоблок,

Росія відкрита до переговорів щодо зернової угоди,

РФ одна з перших намагається підставити плече Туреччини, так було на випадок пожеж та землетрусів.

Щодо угоди про зерновий коридор, як основного пункту порядку денного зустрічі, президент Ердоган сказав: «Після нашої зустрічі повідомлення, яке слід передати світові, особливо важливий крок до економіки слаборозвинутих африканських країн, це буде важливо», – наводить слова президент Туреччини турецьке видання NTV.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган на зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним у Сочі запропонує посередництво у мирних переговорах щодо закінчення війни в Україні. Про це повідомляє турецьке видання Milliyet.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Так, однією з тем сьогоднішньої зустрічі стане початок «справедливих мирних переговорів» щодо російсько-української війни, зазначає видання.

Під час зустрічі Ердоган заявить, що наслідки війни, яка триває вже півтора року, зросли в геометричній прогресії, і що нібито за справедливого миру не може бути переможця і того, хто програв у війні.