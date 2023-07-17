Захоплення державної влади. Янукович та його соратник отримали підозри

Досудове розслідування щодо президента-втікача здійснювалось за спеціальною процедурою

До суду скеровано обвинувальний акт щодо президента-втікача Віктора Януковича та колишнього заступника міністра юстиції України щодо захоплення ними державної влади у 2010 році. Про це повідомляє пресцентр ДБР.

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Працівники ДБР завершили досудове розслідування кримінального провадження у липні минулого року. Стороні захисту було надано доступ до матеріалів досудового розслідування.

Слідством встановлено, що у вересні–жовтні 2010 року Віктор Янукович та заступник Міністра юстиції України у неконституційний спосіб повернули в дію Конституцію України від 28 червня 1996 року, що призвело до незаконного збільшення владних повноважень колишнього президента України.

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У зв’язку з тривалим переховуванням колишніх високопосадовців від органів слідства та суду, досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 109 та ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 109 КК України здійснювалось за спеціальною (заочною) процедурою.

Процесуальне керівництво здійснювали прокурори Офісу Генерального прокурора.

Раніше суд дозволив арешт Януковича у справі про розстріл Майдану.