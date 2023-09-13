Повені в Лівії: загинуло вже понад 5000 людей

Міністерство внутрішніх справ у східному уряді Лівії оголосило у вівторок, що загинуло принаймні 5300 осіб

Унаслідок масштабних повеней та обвалу дамби поблизу міста Дерна на сході Лівії, загинуло понад 5300 осіб, і ще більше 10 000 вважаються зниклими безвісти. Про це повідомляє CNN.

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Міністерство внутрішніх справ у східному уряді Лівії оголосило у вівторок, що загинуло принаймні 5300 осіб.

Місто Дерна на сході країни, яке зазнало найсильніших руйнувань, має близько 6000 осіб, які залишаються безвісти, заявив міністр охорони здоров'я у східній адміністрації Лівії, Осман Абдулджаліл. Під час візиту до міста в понеділок він описав ситуацію як «катастрофічну». За даними влади, у місті було зруйновано цілі квартали.

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Загалом серед загиблих є принаймні 145 єгиптян, як повідомили у вівторок представники міста Тобрук на північному сході Лівії.

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تجاوز عدد الوفيات في ليبيا إلى 5000 وفاة حتى الأن ! 💔 pic.twitter.com/YwK7ElJcSZ — Screen Mix (@ScreenMix) September 12, 2023

لولا حلمه ومغفرته لزلزلت السماوات

والأرض من معاصي العباد..

مابين قلّة حيلتي وثباتي

يا ربّ يا ربّ!

ما حيلةُ المُضطَر غير دُعائهِ..

اللهم لا تجعلنا نحتاج غيرك

وانت اقرب ألينا من حبل الوريد

اللهم سلّم سلّم.. pic.twitter.com/6W6eHirtbg Будь ласка, читайте текст після реклами September 11, 2023

Раніше влада східної Лівії повідомила про понад 2000 осіб, які загинули внаслідок повеней, спричинених руйнуванням дамби поблизу міста Дерна.

Нагадаємо, у Гонконгу в ніч на 8 вересня випала рекордна за майже 140 років кількість опадів, що спричинило масштабні підтоплення.

Метеорологи зафіксували понад 158 мм опадів – найвищий показник від початку ведення спостережень у 1884 році.

Нагадаємо також, що сильні зливи спричинили повені у Туреччині, внаслідок чого щонайменше дві особи загинули, ще четверо вважаються зниклими безвісти.

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Кілька днів тому через потужний шторм, що супроводжувався сильним вітром та зливами, в Іспанії загинуло щонайменше п'ятеро осіб, негода також призвела до значних руйнувань.