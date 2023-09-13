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Повені в Лівії: загинуло вже понад 5000 людей

Діана Гасюк
glavcom.ua
Повені в Лівії: загинуло вже понад 5000 людей
фото: CNN

Міністерство внутрішніх справ у східному уряді Лівії оголосило у вівторок, що загинуло принаймні 5300 осіб

Унаслідок масштабних повеней та обвалу дамби поблизу міста Дерна на сході Лівії, загинуло понад 5300 осіб, і ще більше 10 000 вважаються зниклими безвісти. Про це повідомляє CNN.

Міністерство внутрішніх справ у східному уряді Лівії оголосило у вівторок, що загинуло принаймні 5300 осіб.

Місто Дерна на сході країни, яке зазнало найсильніших руйнувань, має близько 6000 осіб, які залишаються безвісти, заявив міністр охорони здоров'я у східній адміністрації Лівії, Осман Абдулджаліл. Під час візиту до міста в понеділок він описав ситуацію як «катастрофічну». За даними влади, у місті було зруйновано цілі квартали.

Загалом серед загиблих є принаймні 145 єгиптян, як повідомили у вівторок представники міста Тобрук на північному сході Лівії.

Раніше влада східної Лівії повідомила про понад 2000 осіб, які загинули внаслідок повеней, спричинених руйнуванням дамби поблизу міста Дерна.

Нагадаємо, у Гонконгу в ніч на 8 вересня випала рекордна за майже 140 років кількість опадів, що спричинило масштабні підтоплення. 

Метеорологи зафіксували понад 158 мм опадів – найвищий показник від початку ведення спостережень у 1884 році.

Нагадаємо також, що сильні зливи спричинили повені у Туреччині, внаслідок чого щонайменше дві особи загинули, ще четверо вважаються зниклими безвісти.

Кілька днів тому через потужний шторм, що супроводжувався сильним вітром та зливами, в Іспанії загинуло щонайменше п'ятеро осіб, негода також призвела до значних руйнувань.

Теги: Лівія влада шторм міністр

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