Вівек Рамасвамі. Чому він так розлютив українців

На дебатах республіканців була купа народу. І лише один повністю повторював російську пропаганду

Увесь фейсбук кишіть цитатами одного з республіканців, Вівека Рамасвамі, щодо того, що він зробить з Україною якщо виграє вибори.

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Люди, ну Рама з вами. Ви що, показилися?

На дебатах республіканців була купа народу. І лише один повністю повторював російську пропаганду. Але саме його цитати ганяють.

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Люди, ви про цього типа не чули ще тиждень тому, навряд чи вимовите його ім'я і прізвище зараз, але перелякані його цитатами. Щоб що?

Виглядає як підтримована Росією і їх ботами чергова демотивуюча атака. Нащо домопогати росіянам?

Ймовірність що цей Рама виграє вибори республіканців наразі меньша, ніж що динамо Київ виграє єврокубок. Але він вас чогось почав лякати так, ніби завтра точно стане президентом.

Кілька місяців тому Волкер, республіканец до речі, казав, що попереду вибори і в США демократія, а значить ми будемо чути дуже багато заяв із дуже різного спектру. І правильний підхід – ігнорувати.

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Так, у нас є ризик Трампа. Поки він виглядає безальтернативним кандидатом від республіканців. Букмекери не дадуть збрехати. І про цей ризик ми знаємо роками. І нічого нового ми під час дебатів не дізнались.

А цей Рама просто грається з базою Трампа і хоче бути більшим Трампом ніж сам Трамп. Бо самого Трампа на дебатах не було. І все.

Чи є добрі новини? Так, Трамп це ризик для нас, але його перемога менш ймовірна, ніж виграш Байдена. Знов букмекери не дадуть збрехати. І окрім крайньо правого флангу республіканців, трампістів-ізоляціоністів, республіканська партія підтримує Україну. Так само як і американське суспільство. І будь-який майбутній президент США це буде враховувати. Щоб вони там зараз не казали на дебатах.