Передача ракет Taurus Україні: Кулеба повідомив обнадійливі новини після переговорів із Бербок

Дмитро Кулеба: «Сьогодні ми краще розуміємо особливості процесу ухвалення остаточного рішення урядом Німеччини»

Процес ухвалення рішення Німеччиною про передачу Україні ракет Taurus просувається вперед. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба після перемовин із німецькою колегою Анналеною Бербок, повідомляє пресслужба МЗС.

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«Ми детально обговорили надання Україні німецьких ракет дальнього радіусу дії Taurus. Сьогодні ми краще розуміємо особливості процесу ухвалення остаточного рішення урядом Німеччини. Зі свого боку, Україна готова зробити все необхідне, щоб його пришвидшити. За підсумками переговорів можу сказати, що опція надання цих ракет залишається відкритою, а процес ухвалення рішення всередині Німеччини просувається вперед», – зазначив Кулеба.

Міністр подякував Німеччині за потужну оборонну підтримку, яку уряд ФРН надає Україні, зокрема в створенні повітряного щита та посилення танкової міці нашої армії. Він особливо відзначив ефективність німецьких систем «Гепард», які продемонстрували хороші результати у захисті українських міст і селищ від російського терору та врятували багато життів.

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«Міністр підкреслив, що на переговорах йшлося про додаткове посилення протиповітряної оборони України напередодні нового зимового сезону та ймовірних атак проти енергетичної системи з боку держави-терориста Росії. Сторони також обговорили сприяння експорту українського зерна, підготовку до Міжнародного саміту з продовольчої безпеки та гуманітарну програму Президента України Володимира Зеленського «Grain From Ukraine», підтримку німецькою стороною України на шляху до вступу нашої держави до ЄС», - йдеться в повідомленні МЗС.

«Ми також детально обговорили участь Німеччини та німецьких компаній у першому Форумі оборонних індустрій, який відбудеться в Україні вже незабаром. Німецький уряд та оборонні компанії виявили високий інтерес до цієї події та візьмуть в ній активну участь», - зазначив Кулеба.

Міністри окремо наголосили на домовленості працювати спільно заради повернення до України викрадених Росією українських дітей. Дмитро Кулеба висловив особисту вдячність Анналені Бербок за її зусилля задля повернення українських дітей з російської неволі.

За словами Кулеби, вже завтра Україна та Німеччина проведуть черговий раунд політичних консультацій на рівні заступників міністрів, де обговорять весь спектр тем двостороннього порядку денного.

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Як повідомлялося, міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок знову прибула до України. Це вже вчетверте з початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року.

Раніше Німеччина назвала кількість українських солдатів, яких підготує до кінця року.