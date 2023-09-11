Головна Країна Політика
search button user button menu button

Передача ракет Taurus Україні: Кулеба повідомив обнадійливі новини після переговорів із Бербок

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Передача ракет Taurus Україні: Кулеба повідомив обнадійливі новини після переговорів із Бербок
Міністр подякував Німеччині за потужну оборонну підтримку, яку уряд ФРН надає Україні
фото: пресслужба МЗС

Дмитро Кулеба: «Сьогодні ми краще розуміємо особливості процесу ухвалення остаточного рішення урядом Німеччини»  

Процес ухвалення рішення Німеччиною про передачу Україні ракет Taurus просувається вперед. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба після перемовин із німецькою колегою Анналеною Бербок, повідомляє пресслужба МЗС.

«Ми детально обговорили надання Україні німецьких ракет дальнього радіусу дії Taurus. Сьогодні ми краще розуміємо особливості процесу ухвалення остаточного рішення урядом Німеччини. Зі свого боку, Україна готова зробити все необхідне, щоб його пришвидшити. За підсумками переговорів можу сказати, що опція надання цих ракет залишається відкритою, а процес ухвалення рішення всередині Німеччини просувається вперед», – зазначив Кулеба.

Міністр подякував Німеччині за потужну оборонну підтримку, яку уряд ФРН надає Україні, зокрема в створенні повітряного щита та посилення танкової міці нашої армії. Він особливо відзначив ефективність німецьких систем «Гепард», які продемонстрували хороші результати у захисті українських міст і селищ від російського терору та врятували багато життів.

«Міністр підкреслив, що на переговорах йшлося про додаткове посилення протиповітряної оборони України напередодні нового зимового сезону та ймовірних атак проти енергетичної системи з боку держави-терориста Росії. Сторони також обговорили сприяння експорту українського зерна, підготовку до Міжнародного саміту з продовольчої безпеки та гуманітарну програму Президента України Володимира Зеленського «Grain From Ukraine», підтримку німецькою стороною України на шляху до вступу нашої держави до ЄС», - йдеться в повідомленні МЗС.

«Ми також детально обговорили участь Німеччини та німецьких компаній у першому Форумі оборонних індустрій, який відбудеться в Україні вже незабаром. Німецький уряд та оборонні компанії виявили високий інтерес до цієї події та візьмуть в ній активну участь», - зазначив Кулеба.

Міністри окремо наголосили на домовленості працювати спільно заради повернення до України викрадених Росією українських дітей. Дмитро Кулеба висловив особисту вдячність Анналені Бербок за її зусилля задля повернення українських дітей з російської неволі.

За словами Кулеби, вже завтра Україна та Німеччина проведуть черговий раунд політичних консультацій на рівні заступників міністрів, де обговорять весь спектр тем двостороннього порядку денного.

Як повідомлялося, міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок знову прибула до України. Це вже вчетверте з початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року.

Раніше Німеччина назвала кількість українських солдатів, яких підготує до кінця року.

Теги: Німеччина міністр Україна ракета Дмитро Кулеба Анналена Бербок

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Родеріх Кізеветтер
Депутат Бундестагу розкритикував Шольца через недовіру до України
13 серпня, 08:49
Шольц досі не визначився з питанням постачання німецьких крилатих ракет Taurus в Україну
Депутат Бундестагу розкритикував Шольца за нерішучість. Канцлер відреагував
13 серпня, 16:26
За час повномасштабної війни росіяни вбили 340 українських спортсменів та тренерів
Участь РФ в Олімпіаді: Шмигаль повідомив, що задумала Україна
14 серпня, 21:02
Володимир Зеленський та Фуміо Кішида
Прем'єр Японії проведе переговори з Зеленським
29 серпня, 06:17
Боррель заявив, що ЄС до кінця року має створити Фонд допомоги Україні на €20 млрд
Боррель заявив, що ЄС до кінця року має створити Фонд допомоги Україні на €20 млрд
31 серпня, 03:56
Володимир Зеленський анонсував насичену осінь з погляду дипломатії
Зеленський анонсував рішення щодо держпосадовців, які не думають про Україну (відео)
25 серпня, 21:35
Українська компанія налагодила спільне виробництво мін з двома країнами НАТО (фото)
Українська компанія налагодила спільне виробництво мін з двома країнами НАТО (фото)
22 серпня, 20:33
Вибух, крім самої ЗРС, знищив встановлені на установці ракети та особовий склад
«Це наш новий виріб». Данілов розповів, чим знищили «С-400» у Криму
26 серпня, 16:10
Остаточного рішення щодо передачі ракет Atacms ще не було ухвалено
Україна незабаром може отримати далекобійні ракети Atacms від США – ЗМІ
9 вересня, 02:46

Політика

Передача ракет Taurus Україні: Кулеба повідомив обнадійливі новини після переговорів із Бербок
Передача ракет Taurus Україні: Кулеба повідомив обнадійливі новини після переговорів із Бербок
«Росіяни вирішили, що вбили замало українців»: Тімоті Снайдер про злочин геноциду Росії
«Росіяни вирішили, що вбили замало українців»: Тімоті Снайдер про злочин геноциду Росії
Бойко намагався реанімувати заборонену ОПЗЖ
Бойко намагався реанімувати заборонену ОПЗЖ
Зеленський заявив, що готовий до тривалої війни
Зеленський заявив, що готовий до тривалої війни
Новий посол обіцяє лобіювати бюджетні місця в українських вузах для угорськомовної молоді
Новий посол обіцяє лобіювати бюджетні місця в українських вузах для угорськомовної молоді
На Заході нема прогресу у створенні трибуналу для Путіна – Кулеба
На Заході нема прогресу у створенні трибуналу для Путіна – Кулеба

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
59K
Український воїн повів на окупантів танк-камікадзе
59K
Про залучення до війни населення України
48K
Генерал спрогнозував, які території невдовзі звільнять ЗСУ
25K
Вибухи у Кривому Розі, атака безпілотників на Білгород: головне за ніч
20K
Шустер переконує, що Путін помре ще до кінця року
17K
11 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Дії ООН щодо Зернової угоди заохочують РФ до продовження війни – Подоляк
Сьогодні, 14:44
Українські сили витісняють окупантів на Донеччині: Генштаб назвав район
Сьогодні, 07:13
Тепло та без опадів: прогноз погоди на 11 вересня
Сьогодні, 04:59
11 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Атака на Суми: у результаті ракетного удару є загибла
9 вересня, 10:10
Україна може отримати ракети Atacms, окупанти змінюють тактику: головне за ніч
9 вересня, 07:00

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту