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Підписання «Харківських угод» на користь РФ: Янукович та Азаров підуть під суд

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Підписання «Харківських угод» на користь РФ: Янукович та Азаров підуть під суд
За даними українського слідства, перед підписанням документів ціна на газ для України була удвічі штучно завищена Росією
фото з відкритих джерел

В Офісі генпрокурора наголосили, що колишні керівники держави штучно створили передумови для збільшення чисельності військ РФ на території України,

В Україні судитимуть колишнього президента-втікача Віктора Януковича та експрем'єр-міністра Миколу Азарова через підписання «Харківських угод» на користь Росії у 2010 році. Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

«За процесуального керівництва Офісу генерального прокурора закінчено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо колишніх президента України та очільника уряду. Вони підозрюються у державній зраді (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111 КК України). Розслідуванням встановлено, що екс-президент України, в порушення вимог Конституції та закону України «Про міжнародні договори України», 21 квітня 2010 року у місті Харкові підписав від імені України угоду, якою продовжив на 25 років строк перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України – АР Крим і м. Севастополі», – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що ексголова уряду, у свою чергу, в порушення згаданих нормативних актів, того ж дня підписав розпорядження про схвалення Кабінетом міністрів України так званих «Харківських угод» на користь РФ.

В Офісі генпрокурора наголосили, що колишні керівники держави штучно створили передумови для збільшення чисельності військ РФ на території України, їх переоснащення й модернізації та у подальшому – вторгнення Збройних сил Російської Федерації і окупації ними АР Крим і м. Севастополя.

«Окупація півострова надала можливість РФ здійснити протягом 2014-2022 років нарощування особового складу та військової техніки Збройних сил ЧФ РФ, а також створити нові військові частини та підрозділи ЗС РФ. Вони були застосовані державою-агресором для повномасштабного військового вторгнення 24 лютого 2022 року на територію України. У зв’язку з переховуванням обвинувачених на території держави-агресора, досудове розслідування здійснювалося ДБР за спеціальною процедурою (in absentia)», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 23 травня Печерський районний суд Києва дав дозвіл на арешт експрезидента Віктора Януковича у справі про підписання так званих Харківських угод у 2010 році.

21 квітня 2010 року у Харкові тодішній президент України Віктор Янукович і тодішній президент Росії Дмитро Медведєв підписали угоду між Україною і Російською Федерацією, згідно з якою строк перебування Чорноморського флоту РФ у Севастополі було продовжено з 2017 до 2042 року з правом продовження на 5 років в обмін на «дешевий» газ.

За даними українського слідства, перед підписанням документів ціна на газ для України була удвічі штучно завищена Росією: станом на кінець 2008 року ціна газу за 1 тис. кубічних метрів для України становила $179,5, тоді як на кінець 2010 року – $352,33. Слідство довело, що РФ спочатку штучно створювала та накопичувала борг України перед нею за постачання природного газу, а потім в його погашення, в тому числі шляхом нібито надання знижки, фактично безоплатно розташовувала Чорноморський флот РФ на території України.

Підписавши угоди, Янукович штучно створив умови для збільшення військової присутності Росії в Україні і підриву обороноздатності держави. Це створило сприятливі умови для подальшого нарощування військової техніки та особового складу Збройних сил РФ, переоснащення та модернізації озброєння Чорноморського флоту РФ, а також його збільшення на території Криму замість зменшення та виведення з України. Надалі російські озброєння, які перебували на території України, були використані для анексії АР Крим та міста Севастополя у 2014 році.

У 2021 році в межах розслідування справи «Харківських угод» про підозру за вчинення державної зради було повідомлено Януковичу та Азарову, яких оголошено в розшук.

У липні 2022 року в справі Харківських угод про підозру в держзраді повідомлено ексміністру закордонних справ Костянтину Грищенку та ексміністру юстиції Олександру Лавриновичу.

8 серпня 2022 року про підозру у держзраді повідомили колишньому міністру оборони Михайлу Єжелю, який також, погодивши підписання «Харківських угод», сприяв Росії в окупації АР Крим.

Теги: Віктор Янукович Дмитро Медведєв арешт прокурор слідство військові розслідування президент озброєння окупація розшук 24 лютого обмін

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