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Харків: суд покарав чоловіка, який жбурнув гранату в салон автомобіля

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Харків: суд покарав чоловіка, який жбурнув гранату в салон автомобіля
Адвокат стверджував, що його підзахисний повісив корпус гранати собі на палець, а водій сам смикнув небезпечний предмет, але ця версія не підтвердилася
фото з відкритих джерел

Під час судового засідання обвинувачений визнав свою провину частково

У Харкові п'яний чоловік кинув ручну гранату в салон автомобіля, внаслідок чого травмувався водій. Порушника притягнули до кримінальної відповідальності. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок Новобаварського районного суду міста Харкова.

Повідомляється, що фігурант сховав у кишені штанів гранату РГД-5 та вийшов на вулицю. Побачивши автомобіль Toyota Corolla, за кермом якого перебував незнайомий йому чоловік, зловмисник зупинив легковик і кинув у салон вибуховий пристрій. Потерпілий намагався поїхати з місця події: натиснув на педаль газу, але за декілька метрів автівка зупинилася та прогримів вибух.

Порушник утік, а водія госпіталізували: він зазнав травматичної ампутації нижньої третини правої та лівої голеней, рваних ран правої ноги та травматичного шоку. Від загибелі постраждалого врятувало те, що граната вибухнула на підлозі автівки.

Згідно з висновком експерта, вибуховий пристрій, який обвинувачений кинув в автомобіль, є гранатою наступальної дії. Радіус розповсюдження уламків такої вибухівки сягає близько 25 м, а маса тротилу – 110 г. Дозволу на придбання небезпечного пристрою зловмисник не мав.

Під час судового засідання обвинувачений визнав свою провину частково. За словами чоловіка, він думав, що купує муляж гранати або петарди. Суддя цій версії не повірив, оскільки вибухівку фігурант придбав не на ринку чи в мережі магазинів, а у військовослужбовців із зони АТО. До того ж бойові та навчальні гранати різняться за маркуванням і кольором.

Адвокат стверджував, що його підзахисний повісив корпус гранати собі на палець, а водій сам смикнув небезпечний предмет, але ця версія не підтвердилася.

Обвинуваченого визнали винним. За незавершений замах на вбивство, умисне знищення майна та незаконно поводження зі зброєю він проведе у в'язниці 15 років.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Сквирі чоловік підірвав гранату посеред вулиці, поранено трьох людей.

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Теги: граната суд Харків чоловік автомобіль

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